情侶熱愛麥當勞！在店內拍攝整組「訂婚照」 成品美翻
國外一對情侶相當喜愛麥當勞的所有食物，於是在訂婚前夕出現了個突發奇想，拍攝一組與傳統訂婚照截然不同的照片，照片發上TiKTok後引起熱議，甚至連麥當勞的官方TiKTok也忍不住為情侶的創意讚賞。
編輯中心/綜合報導
2022-02-08 16:48:46
西方國家通常不會在結婚前拍婚紗照，因認為男方在婚前看見女方婚紗扮相會不吉利，故首先會拍攝一組唯美的訂婚照。鄰近訂婚前夕的女子Brenna Quandt是麥當勞大麥克漢堡的死忠粉絲，於是與同樣熱愛麥當勞的男友突發奇想，拍攝一組備美味漢堡和薯條拍攝的香香訂婚照。
該影片在TiKTok引起熱烈迴響，Brenna Quandt也逗趣的附註「有看過情侶在麥當勞拍攝訂婚照嗎？」，「沒有的話就讓我們拍給你看看！」，隨即播放麥當勞訂婚照的成果，有兩人牽手走進麥當勞的畫面，及一邊享用漢堡、薯條，一邊陪伴彼此歡笑的美麗景象。
麥當勞的官方TiKTok帳號也忍不住在留言處回應「這些照片實在太可愛了」，許多民眾則標記伴侶，表示自己也想拍一組相同系列的訂婚照「哦，我的天太可愛了。我和男朋友也是在麥當勞認識的」、「這是一個很酷的想法，我也想這樣做」。 （編輯：李惠婷）