觸敏感話題引火燒身 肯德基成第2個印度抵制外國品牌
印度與巴基斯坦因喀什米爾主權歸屬問題爭端不斷，然而，近日有眼尖印度網友發現，肯德基巴基斯坦在5日「克什米爾團結日」當日在推特上發佈了疑似支持喀什米爾人的推文。此舉引起印度網友不滿，使肯德基成為繼現代汽車之後，第2個因觸及喀什米爾爭議遭到印度抵制的外國品牌。
記者李澍/綜合報導
2022-02-08 18:35:23
事件源自「克什米爾團結日」當天，肯德基巴基斯坦在推特上發文向喀什米爾喊話稱「喀什米爾一直在我們心中，盼未來幾年能夠和平」的文字，並附上註記了「喀什米爾屬於喀什米爾人」字樣的圖片。
該文一出引起印度網友群起撻伐，並在網路上標記「杯葛肯德基」的標籤。
眼見苗頭不對，肯德基巴基斯坦刪除了貼文，而肯德基印度昨日晚上也發聲明致歉稱，對「外國」肯德基在社群網站上的貼文表達「深切的歉意」，也強調，肯德基服務印度民眾的心不會因此動搖。
事實上，在肯德基之前，韓國現代汽車在巴基斯坦的代理商就因涉及喀什米爾敏感話題而成為第1個被抵制的外國品牌。同樣在「克什米爾團結日」當日，現代汽車的巴基斯坦代理商在推特發文支持喀什米爾人爭取自由，遭到印度網友抵制，並發起「不買現代汽車運動」。
印巴兩國對喀什米爾主權爭議許久，並引發大大小小的戰爭，目前雙方各自控制部分的喀什米爾。