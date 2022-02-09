台股早盤漲逾140點重回萬八 IC設計、元宇宙強勢漲
美股昨（8）日四大指數皆漲，激勵台北股市今（9）日走高，早盤一度大漲超過140點，來到18111點。權值股台積電早盤漲9元，來到637元。聯電、聯發科、華邦電、友達與群創都漲1%以上。至於今日盤面焦點落在元宇宙，萬旭飆漲停，IC設計也紅通通。
記者許家禎/台北報導
2022-02-09 09:38:23｜2022-02-09 09:40:54
美股道瓊指數8日上漲371.65點，或1.06%，收35462.78點；那斯達克指數上漲178.79點，或1.28%，收14194.46點；標普500指數上漲37.67點，或0.84%，收4521.54點；費城半導體指數上漲82.79點，或2.40%，收3535.13點。
台北股市今日開盤漲93.77點，加權股價指數以18060.33點開出，早盤一度漲140多點，來到18111點，隨後漲幅稍稍縮小。權值股台積電早盤漲9元，來到637元。其他，聯電漲1.6%，來到56.4元。世界先進也漲超過1%以上。而聯發科漲逾1%，來到1110元附近。南亞科、華邦電都漲逾1%。友達、群創則漲2%以上。
今日元宇宙為盤面焦點，萬旭直接飆漲停，位速漲逾5%、力特與智晶漲超過3%。宏達電與世芯漲幅也有2%以上。另外，IC設計族群表現也很亮眼，通嘉漲4%多，偉詮電漲近5%，矽統、義隆、晶豪科、聯陽、聯詠、金麗科、創意、凌通漲幅1到3%之間。