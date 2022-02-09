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中股新春開局疲軟進熊市　擬動「國家隊」基金進場護盤

▲今年中國股市開局疲軟，外媒指出中國政府擬動用「國家隊」資盡進場護盤，支持A股市場減緩跌勢。（圖／美聯社／達志影像）
▲今年中國股市開局疲軟，外媒指出中國政府擬動用「國家隊」資盡進場護盤，支持A股市場減緩跌勢。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-02-09 11:05:43

今年中國股市開局疲軟，在春節休市一周恢復交易後則反彈，為了挽救股市跌勢，據傳中國將動用「國家隊」相關資金進場護盤，支持A股（人民幣普通股票）市場減緩跌勢，外媒指出國家隊將購入包含券商股在內的金融股。

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根據《彭博》引述不願具名的知情人士表示，國家相關資金將進場護盤，幫助基準指數從2021年8月以來的最大盤中跌幅復甦，知情人士透露，國家隊此舉旨在維護股市穩定發展，避免短期大幅波動會引發潛在系統性風險，此外，管基準指數收低，但能源、公用事業和金融等周期性板塊的指標仍在交易中上漲。

▲習近平力推的北京證券交易所今（15）日開市。（圖／美聯社／達志影像）
▲北京證券交易所。（圖／美聯社／達志影像）
對於「國家隊」資金說法，中國證監會沒有針對相關傳聞回應，相關資金買入股票的數量及金額也尚未有公開資訊，只是中國股市在2022年開局明顯疲軟，就算一月下調關鍵利率也未能刺激交易，隨債券收益率上升，中國交易員也跟著全球腳步拋售昂貴股票，科技股為主的創業板指數收盤下跌2.5%，跌幅將其推進熊市區域，投資者繼續拋售包括寧德時代在內的高價股票，該股一度下跌9%。茅台跌幅高達4.2%。

深圳龍騰資產管理有限公司基金經理吳險峰表示，市場只是在尋找阻力最小的道路，因為去年可再生能源事業的上漲意味著有許多理由賣股；不過長期關注中國經濟的經濟學博士李松筠則認為，中國民眾在去年真實感受到了經濟的衰退，失業潮、減薪潮、斷供潮，一波接一波，所以提振市場信心很難，一時的救市恐怕難以改變市場預期。
 

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