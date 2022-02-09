Uber Eats首賣情人節花束！輸入這序號巧克力、元宵75折

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為讓消費者在家DIY料理更簡單上手，該平台將推出生巧克力、甜蜜蜜草莓奶油蛋糕、愛心莓果夾心餅乾、草莓盒子蛋糕、水果巧克力塔、單身歡樂派對杯等6道情人節限定食譜及食材專區；此外，今年情人節與元宵節僅相隔一天，排台推出能和情人一同享用熱呼呼的湯圓，花生、芝麻、流沙、鮮肉等鹹甜口味任選，還可搭配甜酒釀、黑糖、八寶粥。
2月11至15日推出快閃優惠活動，消費者透過App 訂購優市商品，單筆消費滿250元，輸入優惠序號「心中只有你」，可享1次75折優惠（單筆最高折抵120元）；首次於 Uber Eats 優市訂購商品的消費者，單筆消費滿200元，輸入優惠序號「來點甜蜜蜜」，可享1次7折優惠（單筆最高折抵150元），鮮花、巧克力、蛋糕、湯圓、DIY食材24小時隨點即送到家。
另根據Uber Eats盤點，2021年消費者在平台上點購的咖啡量，足足可以容納兩個標準游泳池，咖啡已經媲美珍珠奶茶，成為平台上最熱門的前三大飲品。平台消費者最愛的咖啡飲品前五大熱門排行榜，牛奶基底和單純黑咖啡已經各佔一半的排名，其中「路易莎」咖啡拿鐵拿下冠軍寶座，接續為「85度C」拿鐵咖啡、「CAFE!N」冠軍黑咖啡、「cama café」經典黑咖啡、「彼得好咖啡」拿鐵咖啡；其中，品味與潮流兼具的 CAFE!N 更是異軍突起的咖啡品牌。
Uber Eats 觀察，台灣消費者仍是以義式拿鐵咖啡為主流選擇，但這幾年手沖單品、特殊調味咖啡也越來越受消費者歡迎，點購手沖咖啡的消費者中有5成偏好「莊園咖啡」，其次有3成消費者喜愛「耶加雪菲」，而後是曼特寧、哥倫比亞、藝伎。
此外，咖啡的調味變化越來越多元，該平台上以「焦糖咖啡」最受普羅大眾喜愛，第二名則是「檸檬咖啡」，其他特殊口味像是榛果、海鹽、抹茶、豆漿、蜂蜜咖啡等也相當吸引嚐鮮族；從咖啡飲品的調整選項中發現，部分消費者會選擇將拿鐵咖啡中的全脂鮮奶，指定更換為「燕麥奶」或「低脂奶」；而從消費時段來看，早上5點至8點訂購咖啡外送的早起鳥兒，偏好美式黑咖啡，其他各時段則普遍偏好義式拿鐵咖啡。
迎接開工，虎哩元氣滿滿！消費者於2月9至22日期間，在平台上訂購路易莎、伯朗咖啡館、怡客咖啡、丹堤、COFFEE LAW、FOMO COFFEE、台中的 Lokal Coffee 等餐廳合作夥伴的指定品項，即享拿鐵咖啡、美式咖啡等買一送一優惠！此外，加入優饗方案及雙享方案好康再升級，優饗方案及雙享方案會員獨享輸入優惠序號「咖啡七五」，即可享2次整筆訂單再75折優惠（單筆最高折抵50元）。
舉例來說，上班族訂購路易莎美式黑咖啡買一送一只要65元，加入成為優饗方案或雙享方案會員再享75折優惠，平均一杯路易莎美式黑咖啡只要不到25元，即可元氣滿滿地迎接開工挑戰！