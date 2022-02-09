超商文具人氣王是誰？撲克牌只排第二 冠軍讓人毛毛的
農曆年後開工、開學，也帶動了超商業者文具及外食商機，連鎖超商業者萊爾富也整理了2021年度文具熱銷榜，第一名讓人大吃一驚，竟然是意想不到的奠儀包（白包），二、三名則分別是人氣桌遊樸克牌，以及喜氣紅包袋。
記者劉雅文/綜合報導
2022-02-09 13:17:43
根據萊爾富內部統計，最熱銷的文具排行第一名竟是奠儀包，主要是因爲慰問家屬的奠儀包非常態性用品，使用率低，相較文具店整包販售，超商單包購買更為便利，因此長居超商的文具熱銷榜。
可進行多種遊戲又極具娛樂效果的樸克牌，無論是家族聚會、朋友慶生或主題派對等，是最能帶動氣氛的人氣桌遊，進超商隨手便是幾盒幾盒購買，每逢連假期間更是翻倍的賣，不到半年銷量就可堆疊出超過5.9座101大樓高，高居銷售榜第二名。第三名的紅包袋，除了購買便利之外，近年業者引進多款可愛、搞怪或創意有趣的限定款紅包，也因此常為熱銷前三名。
搶在開學前，萊爾富找來IP新寵「角落小夥伴」與「屁屁偵探」推出系列文具等商品，陪伴學生開學。另外因應文具用品可能會漲價，萊爾富在Hi-Life VIP APP推出筆記本、書套等用品7.7折起，希望能在年後刺激文具銷量。