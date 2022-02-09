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珍貴琥珀黃金泉 浸潤海洋礦鹽精華
蘊泉庄獨有的「琥珀黃金泉」是於飯店現地向下開採超過1500公尺，經過岩層和海的深井溫泉原湯，泉質來自大屯山脈火成岩區，緊鄰太平洋岸，攝氏66.9度、PH值7.6的中性溫泉、色澤呈琥珀香檳色，擁有礦湯特質與海洋礦鹽精華，泡完後肌膚滑膩還有著淡淡鹹味。除了「沐天澤」大眾裸湯，每間客房皆備有養生湯池，度假期間可盡情享受溫潤泉水的滋養。飯店亦提供一日遊的旅客，客房泡湯體驗價。
溫泉套房貼心設備 滿足全家出遊需求
飯店規劃78間客房，皆為套房等級房型，基本房型就有23坪以上，每間套房另備有起居室、餐廳及一間和室房，也適合親子家庭或陪同長者出遊者; 浴室有寬敞的湯池，還特別設置養生SPA浴座，坐著就可以享受水療體驗。
另外，飯店設置，全區以自然原木風格呈現的親子童玩間，規劃有小超市、木工坊、廚房餐廳、圖書館等空間，打造一座彷彿北歐城市裡的小社區，孩童與家長一起同樂。
面對新冠肺炎疫情，防疫已成為生活新常態，飯店持續防疫不鬆懈。客房內有獨立空調系統、備有窗戶可維持空氣流通，也增設「飛利浦UV-C上層空氣消毒燈」，提供公共區域的空氣消毒，保持潔淨清新的空氣。為了減少接觸，住宿期間早餐由專人送至房內，讓旅客享受安心無虞的休憩空間。
店家資訊
蘊泉庄
地址：新北市淡水區淡金路79巷18號
電話：02-2622-7888
網址：www.yunestatehotel.com
注意事項：館內設施使用因應疫情，實際開放時間以當天為準
這篇文章 新北旅遊｜走春順遊暖湯療癒體驗 淡水蘊泉庄舒泡琥珀黃金泉 最早出現於 行遍天下旅遊網