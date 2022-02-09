履歷絕對不要這樣投！網曝「公司心態」：直接丟垃圾桶
求職者為爭取面試機會，總想把握任何一個可能加分的原因，就有名極度渴望某職缺的民眾，想親自動身到公司門口投履歷，以表積極主動的態度，可網友見了紛紛搖頭，認為這舉動反而讓公司對其大扣分，甚至可能直接將他的履歷丟進垃圾桶。
編輯中心/綜合報導
2022-02-09 15:29:41
原PO於PTT上發文，表示近日有一個相當心怡的櫃台行政職缺，從104上的簡介能瞭解該公司薪資水準及升遷制度都非常完善，故相當渴望能拿到該Offer，為表示自己積極主動的態度，他發文詢問「想問下如果直接到公司投履歷會造成困擾嗎？謝謝！」
網友見此想法立即勸阻「會困擾、比較沒機會，你也只能給櫃檯，還要多幾手轉交」、「會困擾，對方還要特別掃描成電子檔，遇到不爽的人員直接就丟垃圾桶了」、「我的經驗是困擾且不會因此提高面試機會」、「應徵行政工作卻不按照行政流程做事？ 你覺得對方怎麼想」、「到現場比打電話過去更惹人厭」。
許多人表示若想不經由人力銀行送件，可以於該公司官網找E-mail投遞，或請認識的人幫忙內部推薦「通常是官網投，不收104的話」、「如果是公司網站可以填履歷，或有人可以幫你內推那當然是都丟，不要只丟104，如果是要直接跑去公司，我是建議你不要」、「有認識的人內推可以這樣做，其他就不建議了」。 （編輯：李惠婷）