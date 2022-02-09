三星S22 Ultra旗艦新機也有筆！豪推1TB容量、內附S Pen
三星在今（9）日晚間11時，全球同步發表新一代旗艦機Galaxy S22系列，這是2022上半年最重大發表，終於滿足了星粉的期待，將S系列與Note系列完美結合。這次推出3款全新旗艦機Galaxy S22 Ultra、S22+、S22，最大亮點便是Galaxy S22 Ultra內建S Pen，並推出1TB大容量版本，被網友視為是Note系列重生。新機預計2月25日起陸續在全球市場販售，不過台灣上市計畫暫未公布。
記者黃韻文/綜合報導
2022-02-09 23:00:15｜2022-02-09 23:05:51
三星今（9）晚11時正式發表3款旗艦新機：Galaxy S22 Ultra、S22+、S22，是三星手機首次搭載4奈米高效處理器。其中最頂級的Galaxy S22 Ultra內建S Pen，三星表示，觀察購買S21系列的消費者，約有2成是Note系列使用者，因此這次S22 Ultra結合S系列頂尖的攝錄影規格，以及Note系列的S Pen，集雙旗艦系列大成於一身，就是希望吸引更多Noter回歸。
Galaxy S22 Ultra具備5000mAh大電量及45W快充2.0，搭載6.8吋Dynamic AMOLED 2X曲面螢幕，並延續O極限全螢幕設計。共有8GB+128GB、12GB+256GB、12GB+ 512GB、12GB +1TB版本。S22 Ultra的前鏡頭是4000畫素，主鏡頭最高1億800萬畫素，支援3倍、10倍光學變焦，最高100倍超高倍變焦。
Galaxy S22+的電池容量是4500mAh，同樣支援45W快充2.0，螢幕縮小為6.6 吋，有8GB+128GB、8GB+256GB兩種版本。前置鏡頭1000萬畫素，主鏡頭最高5000萬畫素，支援3倍光學變焦，最高30倍超高倍變焦。
從機背來看，S22+、S22採用線性鏡頭配置，S22 Ultra則將相機模組無縫整合到機身，相對極簡。螢幕亮度也有所提升，S22 Ultra及S22+的峰值亮度升級到1750 nits，提高在強光下的閱讀性。三星表示，Galaxy S22 Ultra將有勃根地紅、綠、白、黑4色，而S22+、S22則是粉金、綠、白、黑4色，3款機型自2月25日起在全球陸續販售，不過台灣的上市計畫及售價暫未公布。