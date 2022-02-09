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沒選舉過遭質疑　周春米曝心路歷程：我不是喜歡作秀的人

▲民進黨立委周春米貼出自己2015年11月獲民進黨提名不分區立委前，和總統蔡英文見面的留影照片，並表示自己不是喜歡作秀的人，但要讓屏東安居樂業，自己當仁不讓。（圖／翻攝自周春米臉書）
▲民進黨立委周春米貼出自己2015年11月獲民進黨提名不分區立委前，和總統蔡英文見面的留影照片，並表示自己不是喜歡作秀的人，但要讓屏東安居樂業，自己當仁不讓。（圖／翻攝自周春米臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-02-09 20:23:08

屏東縣長潘孟安任期屆滿，民進黨內三名立委周春米、莊瑞雄、鍾佳濱競爭激烈，盼能在黨內初選勝出，代表民進黨參選延續屏東綠色執政。周春米今（9）日晚間於臉書PO出與總統蔡英文和照表示，自己2016、2020兩度獲得蔡英文認可出任民進黨不分區立委，並不是典型的政治人物，更能跳出既有政治框架替屏東鄉親設想。自己不怕被比較，追求屏東的安居樂業，讓屏東繼續向前，自己義無反顧，且當仁不讓。

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周春米表示，與蔡英文同樣身為女性，又有著同樣的法政背景，過去見面就如學姐學妹的自在，交流了許多對司法改革的想法，還有健全國家體制的方向。自己是屏東女兒、有專業的法律背景，謹慎龜毛、實事求是、義無反顧。

周春米說，2016、2020兩度獲得蔡英文認可，邀請出任民進黨不分區立委。現在正努力爭取屏東縣長黨內提名的機會，有黨內同志質疑「沒選舉過」，自己確實不是典型的政治人物。

周春米說，她是受過專業訓練的律師、法官，沒有受過傳統政治訓練，沒有流利的口條，不是一個很會演講的人，不喜歡作秀，但說出口的話，是自己相信、並且做得到的。她說，不喜歡拿槍對競爭對手掃射，辛辣的批評更不願輕易說出，但不是沒選過就什麼都沒有。

周春米說，就是因為沒選過，自己更能跳出既有政治框架、撇除政治考量地真正設身處地為鄉親著想，也因為擔任不分區立委，她有機會看見非六都的屏東，資源及條件發展遠不及鄰近城市。

周春米說，從2016年擔任立法委員至今，為屏東、為台灣爭取公益、捍衛正義的那些重要時刻，自己都不曾缺席。她自薦自己是屏東最溫暖專業的女力，不怕被比較，追求屏東的安居樂業，讓屏東繼續向前，她義無反顧，且當仁不讓。

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