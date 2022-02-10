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煩惱宥勝沒後嗣　白雲摸透他全身「屁股有勁」

▲宥勝整骨被白雲摸透透。（圖／TVBS提供）
▲宥勝整骨被白雲摸透透。（圖／TVBS提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-02-10 07:30:00

白雲加入TVBS《機智校園生活》演個整骨師傅，戲中宥勝因飾演學生的黃柏峰打籃球腳扭傷，特地帶他到白雲開的整骨館治療，而宥勝也趁機請白雲為他整骨。整骨過程中白雲一邊喬他骨盆、腰、屁股，一邊喊著他筋若沒拉開會沒後嗣，還即興加戲摸起他的手骨，問起手這麼冷，是否血液循環不好？宥勝也反應很快笑回：「是因為緊張啦。」宥勝透露拍攝現場白雲總添加有「笑」果的台詞，有時會不知道自己講到哪裡，還一臉認真的再接回來，每次導演一喊卡劇組大家總是笑個不停，讓人十分期待他的表演。

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▲白雲（右）讚宥勝屁股Q彈有勁。（圖／TVBS提供）
▲白雲（右）讚宥勝屁股Q彈有勁。（圖／TVBS提供）
戲中白雲飾演整骨師，為宥勝全身整骨，尤其推拿到屁股、骨盆筋的時候特別用力，為他將筋骨拉開。問及白雲摸宥勝屁股觸感，他笑說：「Q彈有勁，有在運動，但應該要問他老婆比較清楚，這可是我第一次這樣摸人家屁股。」白雲分享與宥勝拍攝整骨過程表示：「當時我腦筋一片空白啊，想法當然是不好說啦。」宥勝也讚白雲技術很不錯。戲裡戲外都是劇組開心果的白雲常常神來一筆，為宥勝整手骨時，他假裝自己是算命師，算出宥勝「當過警察、住台中、家裡有田，阿嬤時常在溪旁洗衣，原本要結婚…」，其實是劇中女兒是宥勝學生，常有許多八卦消息跟爸爸分享，讓宥勝急打斷他並大喊：「我信我信，就怕被摸出祖宗十八代跟疑難雜症。」

▲宥勝（左起）帶黃柏峰、王新凱、馮容潔到整骨館給白雲治療。（圖／TVBS提供）
▲宥勝（左起）帶黃柏峰、王新凱、馮容潔到整骨館給白雲治療。（圖／TVBS提供）
白雲在劇中演出整骨師，戲外也有真實的整骨經驗，曾經因關節有舊傷，去整骨後反而舊疾復發，痛了快3個禮拜，「一朝被蛇咬，十年怕草繩，後來再也不喜歡整骨。」而宥勝則是日前因拍攝踢水與打籃球戲，意外腳扭傷，因此趁拍戲空檔去整骨治療，自己平時受傷時也會去整骨，透露目前腳傷恢復得不錯，感謝整骨師傅的功勞。

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