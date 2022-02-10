熱門美宿｜好想要住這裡！　Airbnb 2021年IG最受歡迎房源前十名大公開

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第一名：錫安生態小屋（猶他州，美國）
這間鄰近錫安國家公園（Zion National Park）的生態小屋，以渾然天成的絕美景觀取勝，榮登第一名寶座！坐在小屋的屋頂上，不僅可以俯瞰壯闊的錫安山脈（Zion Mountains）全景，更能在大自然的懷抱下充分放鬆身心。
第二名：烏鴉岩樹屋（北卡羅萊納州，美國）
烏鴉岩樹屋座落在 40 英畝的野生動物保護區中，被譽為「回歸大自然懷抱的最佳良藥」。對於想要遠離都市塵囂、沉浸在大自然中的旅人來說，絕對是不二之選！
第三名：烏鴉的巢（加州，美國）
喜歡沐浴在芬多精的旅人們看過來！這棟矗立於蒙特里奧（Monte Rio）紅杉樹林中的木屋，就如同樹上的「烏鴉巢」般，遠眺可見周圍大片的原始森林，享受山中的寧靜時光。
第四名：王國閣樓小屋（佛蒙特州，美國）
這間風景如畫的閣樓小屋建於 1968 年，距離王國小徑（Kingdom Trails）只有數分鐘路程，是戶外活動愛好者的天堂！旅人夏天時可以到附近的威洛比湖（Lake Willoughby）釣魚、划船或游泳，飽覽湖光山色，冬天則前往伯克山（Burke Mountain）滑雪，享受從高處俯衝而下的刺激感，一年四季皆有不同景緻。
第五名：原始森林之家（俄勒岡州，美國）
這座獨棟木屋位於一片占地 5 英畝的私人原始森林中，周圍環繞著沉睡的松樹。旅人不僅可以在戶外平台上一邊啜飲咖啡，一邊欣賞清澈見底的山間溪流，還能體驗山林間泡湯的樂趣，洗去一天疲憊。
第六名：阿瑪菲別墅（圖盧姆，墨西哥）
這幢別墅以簡潔裝潢和溫暖色調為特色，開放式的空間和大片窗戶，讓人有種室內外充分融合的感覺。除了獨特的設計外，別墅中庭的游泳池也是一大亮點，旅人可以在裡頭戲水遊玩，留下難忘的假期回憶。
第七名：水手漂浮船屋（貝爾格勒，塞爾維亞）
在找尋獨特的住宿體驗嗎？那千萬別錯過這棟停靠在薩瓦河（Sava River）和多瑙河（Danube River）交匯處的漂浮船屋！在水上生活的同時，還能夠造訪卡萊梅格丹公園、聖薩瓦教堂和尼古拉．特斯拉博物館等知名景點，感受人文歷史的薰陶。
第八名：拉弗爾木造農舍（勒維尼奧，法國）
這座建於 18 世紀、四周圍繞著百年橡樹的傳統木造農舍，距離西南部的波爾多僅約 1.5 小時車程，是當地的高人氣房源之一。不僅可以到附近的大片綠地散步，深度體驗農村風情，也能在溫水游泳池裡翻騰嬉戲，度過溫馨假期。
第九名：山間精品小木屋（伊達爾戈州，墨西哥）
這間精品小木屋採用大片落地窗，只要向外望去，就能輕易觀賞到屋外鬱鬱蔥蔥的原始森林，享受山中的寧靜時光。房源簡單舒適的室內設計，搭配暖色系燈光，營造出悠閒又放鬆的愜意氣氛，相當適合情侶、親子入住。
第十名：歷史悠久的客房和花園（喬治亞州，美國）
是否曾經想過要去美國州長的家住一晚呢？現在你有機會親身體驗！這間擁有超大莊園和游泳池的房源，最初建於 1840 年代，曾經是喬治亞州兩位前州長的家。旅人可以在溫室裡享用早晨咖啡，沉浸在自己的世界裡，安靜自在不受打擾。
圖文提供：Airbnb
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