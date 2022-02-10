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中職／史上最粗體能教練　 呂祐華說出悍將體能規劃

▲悍將體能教練呂祐華。（圖／記者黃泓哲攝影）
▲悍將體能教練呂祐華。（圖／記者黃泓哲攝影）

記者黃泓哲/綜合報導

2022-02-10 13:22:35

中華職棒（CPBL）富邦悍將1月初起進行重訓體能營，負責選手體能與疲勞監控的體能教練呂祐華8日受訪時談及這1個多月來帶給悍將選手的內容，以及接下來安排的規劃。

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悍將1月初就召集年輕球員進行重訓體能營，另一位體能教練呂宗恩主掌重量訓練，體能訓練部分則由呂祐華主導，他表示悍將球員的基本素質都相當不錯，比較可惜在動作上的細節比較沒有確實，尤其是年輕球員的身體需要從基礎開始打底，包括起跑的腳步、步頻速度等細節都從0開始講解。

呂祐華指出，10日起悍將春訓一軍名單球員將會進行技術性、團隊的訓練，但是仍會要求選手持續進行重量訓練並堆疊最大力量，體能部門依照總教練丘昌榮、首席教練黃泰龍指示，加入一些間歇性有氧運動，增加選手敏捷、爆發力。

呂祐華之前服務於新北市成棒隊，一樣負責選手體能訓練，他表示悍將球團給予選手、教練自主性高，不斷告訴選手團隊時間是固定的，剩下的時間給予選手自行安排，激發選手的自主性，讓選手與教練討論缺乏的部分進行修正，這1個多月來選手與教練的互動狀況相當良好。

對於2022年的目標，呂祐華希望透過體能、重量訓練讓野手速度、力量有所提升，並且希望投手的均速有所提升。呂祐華表示，目前選手給予的反饋都相當正面，自主加強的選手也越來越多，良性競爭下這支球隊一定會越來越好。

另外疲勞監測也是體能教練的工作項目之一，呂祐華和其他體能教練不同的是，自己曾是米迪亞暴龍的成員之一，對於場上狀況及和教練團溝通上有一定程度掌握。

呂祐華會透過握力與inbody等項目監測選手疲勞狀況，如果選手有太過疲勞的狀況一定會向球隊提出，因為選手過度疲勞會增加受傷風險，而每位選手都會是教練團需要的戰力，會好好和教練團溝通。

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