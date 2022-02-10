中職／史上最粗體能教練　 呂祐華說出悍將體能規劃

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呂祐華指出，10日起悍將春訓一軍名單球員將會進行技術性、團隊的訓練，但是仍會要求選手持續進行重量訓練並堆疊最大力量，體能部門依照總教練丘昌榮、首席教練黃泰龍指示，加入一些間歇性有氧運動，增加選手敏捷、爆發力。
呂祐華之前服務於新北市成棒隊，一樣負責選手體能訓練，他表示悍將球團給予選手、教練自主性高，不斷告訴選手團隊時間是固定的，剩下的時間給予選手自行安排，激發選手的自主性，讓選手與教練討論缺乏的部分進行修正，這1個多月來選手與教練的互動狀況相當良好。
對於2022年的目標，呂祐華希望透過體能、重量訓練讓野手速度、力量有所提升，並且希望投手的均速有所提升。呂祐華表示，目前選手給予的反饋都相當正面，自主加強的選手也越來越多，良性競爭下這支球隊一定會越來越好。
另外疲勞監測也是體能教練的工作項目之一，呂祐華和其他體能教練不同的是，自己曾是米迪亞暴龍的成員之一，對於場上狀況及和教練團溝通上有一定程度掌握。
呂祐華會透過握力與inbody等項目監測選手疲勞狀況，如果選手有太過疲勞的狀況一定會向球隊提出，因為選手過度疲勞會增加受傷風險，而每位選手都會是教練團需要的戰力，會好好和教練團溝通。