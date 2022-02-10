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冬奧／挑戰「神的領域」！羽生結弦的四周半跳成功了嗎？

▲羽生結弦被ISU認證在冬奧上「挑戰四周半跳動作」。（圖／美聯社／達志影像）
▲羽生結弦被ISU認證在冬奧上「挑戰四周半跳動作」。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-02-10 17:40:59

「花滑王子」羽生結弦在北京冬奧花式滑冰項目3連霸夢碎，但是他卻被國際滑冰總會(ISU)認定為在大賽上挑戰四圈半跳(4A)動作的第一人，也引來外界的討論。實際上羽生並沒有完成這個動作，但他勇於突破的精神，以開創了花滑的一個新紀元。

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對此日本《共同通訊社》表示，羽生結弦已經被ISU認證在冬奧上「挑戰四周半跳動作」，這是史上第一次在奧運、世錦賽等重要賽事上被認證挑戰這個動作，但他並沒有完成。

羽生在去年12月的全日本錦標賽上第一次嘗試了四周半跳動作，但被判定旋轉不足一半以上，因此為「三周半跳」，評分也是基於三周半跳的標準去打分，而這次則是確定挑戰四周半跳失敗。

《共同通訊社》和《新浪體育》等多家外媒指出，羽生挑戰四周半動作失敗的原因是「提前落地」和「圈數不足」。

雖然挑戰失敗，但是羽生結弦依然獲得了外界以及同場競技選手的最高評價，中國大陸選手金博洋稱讚他展現了「奧林匹克精神」，直言自己想要看到他成功；而金牌得主陳巍則表示自己很榮幸能和羽生在場上交手這麼多年。

「當我還是個孩子的時候，我從來沒有想過會有機會能和他一起滑冰。」陳巍感性的這麼說道，「這就是為什麼和他比賽對我來說是一種莫大的榮幸。我認為他是有史以來最偉大的花滑選手。」

事實上，陳巍在賽前接受《日刊體育》採訪時直言羽生挑戰的是「神的領域」，可見對於大部分頂尖選手來說，四周半跳都是特別的存在。

我們回首奧運會的歷史，其實就是不斷失敗和成長的歷史，在體操、滑冰這些項目尤其如此，一個個看似不可能的動作被挑戰，經歷不斷的失敗和挫折後成功。

羽生結弦挑戰四圈半跳首次獲得了國際滑聯的認證，這絕對是歷史性的一刻，就如許多人所說的那樣「已經成為花滑項目的時代里程碑」。

賽後，羽生結弦感嘆自己知道挑戰冬奧男子花滑3連霸不能有失誤，但也坦言是因為短曲項目表現不佳，才會有後來長曲中《天與地》項目的故事。這輝煌的神話還沒來到終章，花滑王子仍為自己挑戰極致的夢而努力。

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