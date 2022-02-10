冬奧／挑戰「神的領域」！羽生結弦的四周半跳成功了嗎？

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羽生在去年12月的全日本錦標賽上第一次嘗試了四周半跳動作，但被判定旋轉不足一半以上，因此為「三周半跳」，評分也是基於三周半跳的標準去打分，而這次則是確定挑戰四周半跳失敗。
《共同通訊社》和《新浪體育》等多家外媒指出，羽生挑戰四周半動作失敗的原因是「提前落地」和「圈數不足」。
雖然挑戰失敗，但是羽生結弦依然獲得了外界以及同場競技選手的最高評價，中國大陸選手金博洋稱讚他展現了「奧林匹克精神」，直言自己想要看到他成功；而金牌得主陳巍則表示自己很榮幸能和羽生在場上交手這麼多年。
「當我還是個孩子的時候，我從來沒有想過會有機會能和他一起滑冰。」陳巍感性的這麼說道，「這就是為什麼和他比賽對我來說是一種莫大的榮幸。我認為他是有史以來最偉大的花滑選手。」
事實上，陳巍在賽前接受《日刊體育》採訪時直言羽生挑戰的是「神的領域」，可見對於大部分頂尖選手來說，四周半跳都是特別的存在。
我們回首奧運會的歷史，其實就是不斷失敗和成長的歷史，在體操、滑冰這些項目尤其如此，一個個看似不可能的動作被挑戰，經歷不斷的失敗和挫折後成功。
羽生結弦挑戰四圈半跳首次獲得了國際滑聯的認證，這絕對是歷史性的一刻，就如許多人所說的那樣「已經成為花滑項目的時代里程碑」。
賽後，羽生結弦感嘆自己知道挑戰冬奧男子花滑3連霸不能有失誤，但也坦言是因為短曲項目表現不佳，才會有後來長曲中《天與地》項目的故事。這輝煌的神話還沒來到終章，花滑王子仍為自己挑戰極致的夢而努力。