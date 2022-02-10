中職／味全龍正式宣佈　任中傑卸任領隊！轉任榮譽顧問

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任中傑曾帶領上一代味全龍隊奪下三連霸，2019 年初以 72 歲高齡出面協助推動 味全龍復出，期間不僅協助找回葉君璋等關鍵老龍將擔任教練，也陪伴味全龍一 路成長。
任中傑回憶，2019 年初接到三董請託，「掙扎蠻久的，我年紀一大把還要再搞這 個」，最後接受挑戰，是因為三董對員工很照顧，連味全退休員工組成的新北市 出外人攏關懷協會也很關照。
任中傑表示，看到小龍去年下半季的成長，他非常感動，但歲月易逝，自覺應該 有較寬裕時間安排退休生活，因此希望卸下重擔，他相信味全龍會越來越好。味 全龍復出推手魏應充對任中傑的無私奉獻表示感恩，也邀請任領隊未來經常「回 家」看看、為球員們打氣。
味全龍表示，新任領隊丁仲緯台灣大學農業經濟研究所畢業後，歷任頂新國際集 團總部、海外事業部總經理室的經營企劃，2019 年起開始參與味全龍復出籌備， 先後擔任球團經營企劃與副領隊。雖然年僅 36 歲，但與棒球淵源長達 29 年，打 球也看球，球團希望借重他自幼所受的龍魂薰陶與新生代的創新思維，將味全龍 打造為兼具傳統與創新活力的球隊。
另外，現年 44 歲的副領隊曲信恩，為美國匹茲堡大學生物力學博士及大聯盟球 探局球探學校畢業。曾任美國克利夫蘭印地安人、亞利桑那響尾蛇等隊伍翻譯， 以及德州遊騎兵運科與人體動作分析等職。
丁仲緯表示:「棒球是拚搏出局數的運動，在最後一個出局數出現前，都有無限
可能。」味全龍的工作讓他感到自己時時刻刻都在棒球史上寫紀錄，他將用棒球 運動的精神，接好棒、跑好棒，與球隊與球迷一起寫歷史，讓參與者都能驕傲的 說:「我龍我驕傲」。