買300元刮刮樂槓龜！「詭異代碼」突冒出：獎金爽拿3倍
不少民眾平時會買幾張彩券或刮刮樂，藉此試試手氣如何。不過，就有網友花300元買了一張「無敵777」刮刮樂，本以為自己悲劇槓龜，卻意外刮出一個「詭異代碼」，結局讓他爽賺3倍獎金！
編輯中心/綜合報導
2022-02-10 17:56:26
有網友於臉書社團《我愛刮刮樂 ~ 刮卡做公益》上分享，表示他花300元買了一張「無敵777」刮刮樂，緊接著他把6個遊戲區全部刮完後，以為自己槓龜沒中獎。但驚人的是，他仔細一瞧發現了不常見的代碼「TTT」，隨即動身一查竟發現「原來有中」。
只見照片中，在遊戲1區出現了1個T，遊戲2區也出現了2個T。此外，遊戲1中出現「X3」符號代表700元，遊戲2中也出現了「X3」符號，根據「無敵777」刮刮樂規則，原PO即可獲得該獎額3倍的獎金，也就是700元的3倍，總計有2100元。
貼文曝光後，瞬間引來不少網友羨慕直喊，「恭喜發財，分享好運給我cccccccc」、「我也第一次見到TTT，恭喜Cccc」、「Ttt好像是這款才有」；據了解，代碼「TTT」為「無敵777」刮刮樂專屬，此外還有兩組代碼「TSF」和「FHO」，分別代表獎金3500元、4200元。（編輯：陳雅雲）