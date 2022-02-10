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蘇揆要求依四訴求改革台鐵　太魯閣家屬：願再信一次政府

▲行政院長蘇貞昌在今（10）日下午與太魯閣罹難者家屬會面，會後於行政院外舉辦記者會對外說明。（圖／記者黃仁杰攝,2022.02.10）
▲行政院長蘇貞昌在今（10）日下午與太魯閣罹難者家屬會面，會後於行政院外舉辦記者會對外說明。（圖／記者黃仁杰攝,2022.02.10）

記者黃仁杰／台北報導

2022-02-10 19:50:52｜2022-02-10 19:53:18

太魯閣事故帶走49條生命，但台鐵和交通部的效率讓家屬不滿許久，行政院長蘇貞昌在今（10）日下午與家屬會面，並於會中肯定家屬提出的四大訴求，同時要求與會的交通部、台鐵等單位應依此進行台鐵改革，罹難家屬團體「太魯閣的眼淚」委任律師陳孟秀會後受訪表示，家屬有感受到蘇貞昌的決心，願意再相信政府一次。

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太魯閣的眼淚會後表示，儘管罹難者家屬一路走來碰碰撞撞，但非常欣慰蘇貞昌看到了家屬們的堅持，因此在今日與會，與罹難者家屬們交換意見。

家屬於會中提出四項訴求，包含「保留太魯閣號事故車廂，陳列於事故發生地原址附近或台鐵員工訓練中心，警示、台鐵員工安全教育」、「政府應公開台鐵組織改革的期程及規劃 」、「成立『官方』之台鐵組織改革的監督機制 」、「台鐵應與家屬對等協商，共同擬定和解方案」。

蘇貞昌於會中坦承，政府應該負起責任、責無旁貸，也當場交代與會的交通部部長王國材、政委羅秉成、台鐵局長杜微、鐵道局長伍勝園，之後應該要依照家屬的四大訴求及會議的內容，繼續推動台灣鐵路的安全改革。

罹難者家屬們表示，「願意相信蘇院長的誠信，也願意再次給政府一次機會」，理解路還很漫長，但為了將來的歲月靜好、為了讓憾事不再發生，仍會負重前行，成為台鐵改革的助力，「從今日起，罹難者家屬不再獨自承擔重負，因為我們相信蘇院長會帶領著政府各部會，與我們一同前進」

但陳孟秀受訪補充，目前對於雙方的和解內容則陷入瓶頸，家屬們要求，台鐵的組織改革規劃的主管機關為交通部，則應將交通部納入和解契約的當事人，才有實踐可能性，另外在賠償金額上，家屬沒有要更多，但台鐵應該在每發生一次事故，賠償一次比一次多，以達嚇阻、 督促交通部和台鐵認真、確實地因應、處理事故，落實改革，最後則是應確實向肇責人員進行求償「不是說賠償後台鐵就認賠，要找出到底是誰犯錯」。

陳孟秀透露，政委羅秉成也坦言，賠償金額比照普悠瑪事故是不對的，在會後蘇貞昌也表示將讓交通部和家屬繼續談和解金與和解內容，「我們還是抱持著信任，希望未來能持續往下談」。

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