藍串連22縣市同步宣示反核食　朱立倫：絕不允許進入校園

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朱立倫強調，無論是學校衛生法或是各縣市的自治條例，若有不足，應該予以補強，但民進黨竟然說，現有法規已經非常完整。事實上，現有的學校衛生法中，只有規定「優先」使用國產食品，農委會也公告，93％是國產食品，也就是有7％不是，他們嚴格要求核食不能進入校園。
至於各縣市自治條例，朱立倫表示，這是地方的基本權力，行政院竟然說地方不能針對核食進口做更嚴格的要求，台灣的地方自治還存在嗎？
朱立倫提及，中央規定電玩業者要距離校園50公尺以外開設，就是要保護學童遠離電玩，而新北跟台北是要求要距離校園1000公尺以外，難道中央也要廢止嗎？地方當然可以要求管制比中央更嚴格，這是地方自治基本權利。
朱立倫強調，民進黨不要用加入CPTPP的說法來唬爛國人，看看同時也在申請加入的韓國，他們對於核食的標準比台灣嚴格許多，呼籲民進黨別再造謠、抹黑在野黨為食安把關的決心。
台北市議會黨團總召王欣儀表示，總統蔡英文在2月8日強調不會進口核食，這是公然欺騙、散佈假消息，相關單位是否要法辦蔡英文？行政院長蘇貞昌說國民黨為反而反，在野黨監督是天職，難道台灣的進步要靠吃核食嗎？
王欣儀說，日本很多地區針對核食也訂定比中央更嚴格的標準，他們的政府都尊重地方，而民進黨政府卻是完全藐視地方自治，他們將要求北市府嚴格執行，校園絕不允許核食進入。