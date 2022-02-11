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藍串連22縣市同步宣示反核食　朱立倫：絕不允許進入校園

▲國民黨22縣市議會今日同步召開記者會，宣示反核食護食安。（圖／文傳會提供）
▲國民黨22縣市議會今日同步召開記者會，宣示反核食護食安。（圖／文傳會提供）

記者余祥／台北報導

2022-02-11 11:10:51

國民黨今（11）日串連22個縣市議會同步召開記者會宣示拒絕核食、守護食安的立場，國民黨主席朱立倫也到台北市議會聲援，朱立倫表示，他們是用理性態度、科學數據捍衛食安，無論是地方自治條例或是學校衛生法，只要有不足之處，都應該補強，絕對要嚴格規範核食不能進入民眾的胃、不能進入校園。

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朱立倫說，民進黨一直指控國民黨捍衛食安、不讓核食進口就是不愛台灣，這種說法沒有人可以接受，國民黨是用理性態度、科學數據捍衛食安。

朱立倫強調，無論是學校衛生法或是各縣市的自治條例，若有不足，應該予以補強，但民進黨竟然說，現有法規已經非常完整。事實上，現有的學校衛生法中，只有規定「優先」使用國產食品，農委會也公告，93％是國產食品，也就是有7％不是，他們嚴格要求核食不能進入校園。

至於各縣市自治條例，朱立倫表示，這是地方的基本權力，行政院竟然說地方不能針對核食進口做更嚴格的要求，台灣的地方自治還存在嗎？

朱立倫提及，中央規定電玩業者要距離校園50公尺以外開設，就是要保護學童遠離電玩，而新北跟台北是要求要距離校園1000公尺以外，難道中央也要廢止嗎？地方當然可以要求管制比中央更嚴格，這是地方自治基本權利。

朱立倫強調，民進黨不要用加入CPTPP的說法來唬爛國人，看看同時也在申請加入的韓國，他們對於核食的標準比台灣嚴格許多，呼籲民進黨別再造謠、抹黑在野黨為食安把關的決心。

台北市議會黨團總召王欣儀表示，總統蔡英文在2月8日強調不會進口核食，這是公然欺騙、散佈假消息，相關單位是否要法辦蔡英文？行政院長蘇貞昌說國民黨為反而反，在野黨監督是天職，難道台灣的進步要靠吃核食嗎？

王欣儀說，日本很多地區針對核食也訂定比中央更嚴格的標準，他們的政府都尊重地方，而民進黨政府卻是完全藐視地方自治，他們將要求北市府嚴格執行，校園絕不允許核食進入。

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