面試想避開屎缺？過來人教看公司「一制度」：通常不會去
求職是一段相當艱難的路，除了要評估自身能力外，也要仔細尋找能讓自己發揮所長的環境，因此若不想接下「雷缺」，面試前的功課和面試當下對公司的了解就相當重要，對此許多網友就提到，若發現一家公司有所謂的「全勤獎金」制度，就可能要多加注意自身權益是否會受損。
編輯中心/綜合報導
2022-02-11 14:54:05
一名網友在Dcard發文表示，常有人在討論全勤獎金，自己才驚覺原來這麼多公司這麼重視全勤，且不少都是「底薪23-28k+全勤2000」的模式，原PO提到「我面試過很多家公司，很多沒有全勤獎金這種奇怪的制度，反而是鼓勵適當的請特休或病假，真的要發獎金也是看績效，不是看全勤，有些甚至員工一個月請假一天或一小時就扣全勤」，因此他認為員工上好上滿對公司根本沒有好處，並疑惑「為什麼一堆公司這麼重視全勤」？
貼文一出，引發網友熱議，許多人認為「簡單來說就是要節省人力成本」、「說白了就有點像變相降低底薪」、「現在工作面試談27K，結果是包含全勤，看到薪資條超生氣」、「面試時一定要問清楚」、「基本上有這制度我都直接放棄」、「最討厭薪水被綁全勤，少做兩天，但該做的還是有做完呀」、「薪水+全勤=正常薪水，真的無法接受」。
不過也有人認為，「其實這制度合理，但應該變成有全勤的才發獎金，而不是扣員工全勤的方式，這樣感受會比較舒服」、「看產業別，如果需要團隊合作，少一個人的確會增加其他人的工作量，沒全勤制度大家可能就愛來不來」、「工作在本身月薪就不高的情況下，用全勤鼓勵員工蠻合理的」、「level不一樣，注重的點就不一樣，40K的工作就幾乎看不到全勤獎金這種事情」。（編輯：張志浩）