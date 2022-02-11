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世界唯一魚叉飛彈全配置採購　國軍檢修案延至2025年

▲海軍編列866億元卻只能買一般型魚叉飛彈，引發在野黨質疑又是凱子軍購。（圖／美國海軍）
▲海軍編列866億元卻只能買一般型魚叉飛彈，引發在野黨質疑又是凱子軍購。（圖／美國海軍）

記者呂炯昌／台北報導

2022-02-11 16:08:48｜2022-02-11 16:12:38

為強化台灣嚇阻共軍船艦犯台能力，美國2020宣布軍售台灣100套魚叉飛彈岸置防禦系統軍售案，也使台灣成為全球第一個各種魚叉飛彈發射平台都全配置的國家。為了確保飛彈戰力，根據國防部最新公告，魚叉飛彈檢修合約已延長至2025年。

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根據政府電子採購網刊載的「更正決標公告」，各型魚叉飛彈的檢修合約（魚叉飛彈可修件檢修等4項）已延長至2025年9月，由於年限時間增長，金額也由原本的新台幣3億9264萬5000元，增加至11億1268萬2707元。

國軍目前現役魚叉飛彈，分別是海軍「潛射型」UGM-84L，主要由2艘經過改裝後的劍龍級潛艦發射、海軍「艦射型」RGM-84L，配備於4基隆級驅逐艦與2艘美製派里級巡防艦上、空軍「空射型」AGM-84L，由美製F-16戰機發射，若對美採購的「岸置型」RGM-84L抵台後，國軍將擁有空、潛、陸、艦射共4型魚叉飛彈，也是目前全球唯一各種魚叉飛彈發射平台都全配置的國家。

為嚇阻解放軍船艦登陸犯台，美軍顧問團根據國軍漢光演習電腦兵推結果，認為至少必須部署1200枚反艦飛彈，摧毀半數犯台共軍船艦，才能瓦解敵方對台攻勢，但是我國目前僅有約600枚雄風二型與雄風三型反艦飛彈，礙於中科院產能有限，因此建議對美採購有豐富實戰經驗的反艦飛彈。

川普政府任內，美國宣佈售台100套岸置魚叉飛彈系統，但因預算緊絀，海軍曾向立法院允諾先買32套，其餘68套須視陣地部署、人力編制、美方產製能量甚至敵情威脅變化，另行籌購。但傳出美國國安高層現卻強勢要求我方必須「一次買齊」，導致海軍已被迫提交新發價書，並編足高達新台幣866億餘元預算，比2020年10月公告的23.7億美金（約677億新台幣）多出100多億。而我方購買的為最大射程148公里的一般型魚叉飛彈，而非射程超過200公里的增程型RGM-84 Block II+ ER魚叉飛彈。

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