世界唯一魚叉飛彈全配置採購　國軍檢修案延至2025年

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國軍目前現役魚叉飛彈，分別是海軍「潛射型」UGM-84L，主要由2艘經過改裝後的劍龍級潛艦發射、海軍「艦射型」RGM-84L，配備於4基隆級驅逐艦與2艘美製派里級巡防艦上、空軍「空射型」AGM-84L，由美製F-16戰機發射，若對美採購的「岸置型」RGM-84L抵台後，國軍將擁有空、潛、陸、艦射共4型魚叉飛彈，也是目前全球唯一各種魚叉飛彈發射平台都全配置的國家。
為嚇阻解放軍船艦登陸犯台，美軍顧問團根據國軍漢光演習電腦兵推結果，認為至少必須部署1200枚反艦飛彈，摧毀半數犯台共軍船艦，才能瓦解敵方對台攻勢，但是我國目前僅有約600枚雄風二型與雄風三型反艦飛彈，礙於中科院產能有限，因此建議對美採購有豐富實戰經驗的反艦飛彈。
川普政府任內，美國宣佈售台100套岸置魚叉飛彈系統，但因預算緊絀，海軍曾向立法院允諾先買32套，其餘68套須視陣地部署、人力編制、美方產製能量甚至敵情威脅變化，另行籌購。但傳出美國國安高層現卻強勢要求我方必須「一次買齊」，導致海軍已被迫提交新發價書，並編足高達新台幣866億餘元預算，比2020年10月公告的23.7億美金（約677億新台幣）多出100多億。而我方購買的為最大射程148公里的一般型魚叉飛彈，而非射程超過200公里的增程型RGM-84 Block II+ ER魚叉飛彈。