柯文哲問國家疫苗戰略？專家也喊話中央：5到12歲趕快打

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柯文哲表示，2月中後考慮微解封，到時候開放畢旅、校外教學，但也說考慮到打過疫苗的只有國中以上，因此微解封會從國中以上先行。為此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，只要台北市是在二級警戒裡執行地方相關事務，指揮中心都不反對。
由於近期時不時傳出有幼兒園幼童確診，再加上柯文哲詢問國家疫苗防疫戰略，到底國小以下什麼時候開打？今日陳時中面對媒體提問再度表示，每個國家的疫苗政策都是從利大於弊做為著眼點，會根據當時時空背景、疫情等情況，還有專家判斷做為準則。
陳時中說，看國外染疫確診者多，因此容易做出這樣（滿5歲可打疫苗）的判斷與決策，但在台灣要利大於弊，相對要花比較多時間來思考，也要麻煩專家學者來傷腦筋，因為畢竟在台灣染疫率是相對低很多，跟國外完全是不同世界。
但林口長庚紀念醫院副院長、同時也是兒童感染科專長的邱政洵醫師今日接受《NOWnews今日新聞》電訪時再度呼籲中央「5到12歲趕快打」！他表示「台灣現階段不可能清零」，既然不可能清零，那麼經濟、生活、工作之間就要趕快取得平衡點，因此他認為3月底入境檢疫天數縮短是可行的，只是會不會有風險？他說一定會有，但大家趕快打疫苗，提高施打率就對了。
邱政洵表示，入境檢疫天數縮短不可能不會有風險，但現階段最重要就是提高疫苗施打率，最好是第三劑施打率越高越好，因為目前顯示打過第二劑疫苗，即便有突破性感染但大多是無症狀或輕症。最怕是家中抵抗力較弱的老人家被傳染，他坦言現在還有許多長輩只打第一劑，衝高第二劑施打率也是重點工作。
邱政洵指出，除了提高第二劑、第三劑施打率外，他也呼籲中央「5到12歲趕快打」他說自己已經講很久了，現在只有打國中以上，但國小以下的更需要保護力，也怕小朋友傳染給家中長輩。
邱政洵強調，未來若開放校外教學、畢旅其實如果在空曠的地方應該沒什麼問題，但未免家長擔心，孩子最好還是需要疫苗保護力，若再加上NPI（戴口罩等非藥物介入措施，如手部消毒、戴口罩、落實社交距離）等防疫措施，那麼也就不用那麼害怕疫情了。