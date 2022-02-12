從月光族到買房　鄭家純曝理財心法：相信自律的力量

大年初十（10日）千巡影世新春團拜，在演藝圈資深經紀人康姐的率領下，師姐鄭家純、師妹鄭羽凡、袁非、李育騰等旗下藝人及人生後運規劃師徐震諒老師、魔法命理學院沈嶸老師共同出席團拜，資深經紀人康姐感性的表示：「舊的一年發生了很多事情，好的不好的，都是好事；雖大環境受疫情影響，但很欣慰的是，我們千巡影世也如期在去年底，將旗下的網路節目正式上線，所有的藝人夥伴並沒有被疫情的負面情緒給擊倒，反而更比家人更像家人，彼此學習更多的新知識來充實自己；還有人生後運規劃師徐震諒老師、魔法命理學院沈嶸老師二位透過自身專業，時不時替大家消除疑惑，傳遞正能量，保持身心靈的健康。我們過去一年的成績，業績是成長的、業務拓展成多元發展，更好的消息是，在正確的理財觀念及投資下，眾人皆有不錯的好成績，像是家純將開新節目，跟觀眾分享如何找到高CP值的好家《有阿純 好家在》；袁非的新書《手槍女王》銷量已經突破三刷；而李育騰更是榮獲2021百輛中古車銷售冠軍等。」
娛樂中心／綜合報導
2022-02-12 02:00:00
師姐鄭家純說：「相信自律的力量，會扎實支撐你的願望。我剛入行是月光族到買房，這十年來的理財心態變化，更認識自己面對金錢的心性，自己是先設立短、中、長期目標，一步一步實現以建立自信和成就感。新年也將有新計畫，會有一個新節目，跟觀眾分享如何找到高CP值的好家《有阿純 好家在》從優質建案、設計裝潢、傢俱家電等，所有跟『家』相關的問題，有阿純在，通通能被解決！」
師妹鄭羽凡，去年也在人生後運規劃師徐震諒老師的改名後，將原有的藝名亞亞，蛻變為鄭羽凡，除了開了新節目外，演藝工作更是機會大增，產品代言工作也變的比以往更多，就連日前投資餐酒館的副業，旗下員工染疫，餐廳停業，相關工作人員自主隔離，雖然受到不小的衝擊；日前恢復營業後，業績也漸回升。鄭羽凡說：「自主隔離期間，真的很不容易，壓力很大，體會到健康平安真的很重要；也要特別謝謝在防疫旅館工作的護理人員，他們每天都會鼓勵我，在過幾天就可以回家了，那一句加油！讓我真的無法忍住內心的激動，大爆哭，這些醫護人員真的是我們的天使，謝謝他們。」
創下全台首位發起每個月捐台幣十萬元幫助弱勢族群的沈嶸老師，過去的一年，不畏疫情仍堅持實現「一月一公益」除持續每月捐助十萬給國內公益團體之外，每個月更是加碼將魔法命理學院自己的產品捐出與公益團體結合，鼓勵善心人士踴躍捐款即可獲得產品的方式，讓公益團體的勸募得到更大的幫助。
此外，因趕忙排練缺席開工團拜的徐少麟，也是好消息不斷，2月中下旬他也將隨羅志祥赴美演出；回台後，又立即要投入新單曲的準備，為觀眾帶來耳目一新的音樂與舞蹈作品。（編輯：楊穎軒）