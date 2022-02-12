核食進口　朱立倫強調守護食安、要四問蔡總統

面對核食進口，國民黨主席朱立倫表示，國民黨一定全力把關，以理性的態度、用科學的數據共同來捍衛人民食安，絲毫不會妥協；更要四問總統蔡英文：妳懂不懂地方自治的基本權利？妳了不了解還有7%的非國產食品進到校園？妳了不了解除了營養午餐，還有很多外來的團膳業者，及其他食品供應到校園？妳難道不認同孩子的健康應該受到更完整的保障？
記者余祥／台北報導
2022-02-12 09:20:00
朱立倫說，各縣市的《自治條例》應以更嚴格要求禁止任何核食吃進市民的肚子，更重要的是不能讓校園有任何核食，不能讓我們的孩子吃到核食。從《學校衛生法》，到各縣市的《自治條例》要嚴格的貫徹，目前不足的地方應該要予以補強。
朱立倫表示，當《學校衛生法》第23條僅規定，校園只有「優先」使用國產食品，而農委會也承認，全台營養午餐只有93%是國產，有7%不是國產。民進黨竟然說現有法規已經非常完整，我想請問蔡總統：妳真心覺得如此嗎？
朱立倫說，中央禁止的，地方不能開放；中央規範不夠嚴格的，地方要求更嚴格，這是民意代表的天職，更是地方自治的精神。如今，行政院竟然悍然地說 地方不能做更嚴格的要求，請問 #台灣的地方自治還存在嗎？
朱立倫強調，食安沒有任何妥協的空間，人民健康更沒有任何可以交換的條件。國民黨會做台灣人民的後盾，與所有心繫子女健康安全的父母站在一起，捍衛國人的食安、保障我們下一代的健康。