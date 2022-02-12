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Omicron新變種亞型BA.2傳播力更強　專家：勿過度恐慌

▲最新研究顯示，BA.2有比BA.1較好的傳播力，但在免疫逃脫力上，沒有明顯改變。 （示意圖／pixabay）
▲最新研究顯示，BA.2有比BA.1較好的傳播力，但在免疫逃脫力上，沒有明顯改變。 （示意圖／pixabay）

記者黃仁杰／台北報導

2022-02-12 11:35:45

Omicron變種病毒BA.1隨時間演化，演變出亞型BA.2。目前台灣確診者仍以感染BA.1為多數，感染BA.2者較少，國外則是丹麥和以色列出現了較多感染BA.2的案例。陽明交通大學微生物及免疫學研究所副教授陳紀如指出，BA.2有比BA.1較好的傳播力，但在免疫逃脫力上，沒有明顯改變。

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陳紀如表示，病毒在宿主間的擴散速度有兩個主要的因素，一為病毒的傳染力，這與感染細胞及複製的能力有關，二則為病毒逃脫宿主免疫反應的能力。至今Omicron又進一步產生了變異而形成了三個分支，其中二者為B1.1.529.1（簡稱BA.1）及B1.1.529.2（簡稱BA.2），BA.1與BA.2有40個位點的差異，自然大家又會好奇這些變異，是否讓病毒得到進一步的優勢。

瑞典科學家調查2021年底到2022年初，在8541確診家戶中，發現有2122戶感染的是Omicron亞型（BA.2），6419戶感染的是Omicron（BA.1）。

但陳紀如指出，同樣一群科學家先前探討在瑞典Omicron（B1.1.529）取代Delta的可能原因時發現，2021年12月，當時主要流行的病毒株正由Delta轉為Omicron，他們研究了11937確診家戶傳染給同住家人的發生率，結果顯示，在1至7天的追蹤中，Omicron有31%，Delta則有21%發生家戶感染。疫苗的效力又為何呢？比較未接種、接種兩劑、及接種追加劑的族群後發現，現今的疫苗，對防止Delta病毒株的效力比對Omicron來的好，提供了有力的證據，表示Omicron比Delta更能逃脫宿主免疫力，而非病毒傳播能力高所造成Omicron成為主要流行的病毒株。

而最新來自丹麥的預印本研究「Transmission of SARS-CoV-2 Omicron VOC subvariants BA.1 and BA.2: Evidence from Danish Households」觀察了總共8541戶居家隔離的確診者，其中有2122戶感染的是Omicron亞型（BA.2），6419戶感染的是Omicron（BA.1）。研究結果顯示，BA.2的再感染率是39%，高於BA.1的29%。而且，沒有接種疫苗者、已接種兩劑疫苗者，以及已接種追加劑疫苗者，感染BA.2的比例增加。但是在有接種疫苗的人之中，BA.2的傳染力並沒有增加。

陳紀如說明，該篇預印本研究中，比較Omicron BA.1與Omicron BA.2之間，未接種、接種兩劑、及接種追加劑的族群，來探討原因，是病毒的散佈能力變好，還是免疫逃脫的能力變強。結果發現，不論在沒有接種疫苗者、已接種兩劑疫苗者、以及已接種追加劑疫苗者，感染BA.2的比例都比BA.1高；但是比較BA.2與BA.1在家人間的傳播情況，並沒有發現BA.2比BA.1容易感染疫苗接種者。綜合這兩個結果，BA.2有比BA.1較好的傳播力，但在免疫逃脫力上，沒有明顯改變。

陳紀如表示，自從病毒爆發以來，如同任何新興的病毒在環境壓力下，不斷有新的變異株被篩選出來，不過在如此多新冠病毒複製的狀況下，新的病毒變異株的出現不足為奇。只要病毒不斷地在宿主間感染散播，就會不斷有新的變異株出現，這是演化上必定的現象，直到產生某種平衡。大眾沒有必要對不斷出現的變異株過度恐慌，增加疫苗的覆蓋率，做好個人的防護，學習與新冠病毒共處，恐怕是面對疫情的唯一之路。

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