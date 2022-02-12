5姐妹「跨縣市群聚」染Omicron！台南男足跡交集也確診
中央流行疫情指揮中心今（12日）公布，國內新增11例本土個案，其中一名新增個案居住於台南，因足跡和先前新北、高屏「跨縣市家庭群聚」的家族，在苗栗旅遊時的飲食地點有過交集，經實聯制通知後、採檢確診；另外，家族中最早確診的四姊，在做完基因定序後，也確認是感染Omicron病毒，並與高雄港案一致。
編輯中心/綜合報導
2022-02-12 14:46:45
前幾日家庭群聚案中，5姊妹分別住在新北、屏東和高雄，其中在屏東的三姊家裡開復健科診所（潮榮聯合診所），過年主要的活動史是在2月5日回高雄娘家聚餐，包括三姊和四姊一家，父母都有參加，2月2日至4日，大姊、三姊、爸媽和五妹一起去苗栗旅遊，家中最早確診的四姊在做基因定序後，也確認是感染的是Omicron病毒
而今日新增的台南個案是男性，編號為19601，CT值30.5，為無症狀感染。（編輯：張志浩）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。