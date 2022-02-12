COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

5姐妹「跨縣市群聚」染Omicron！台南男足跡交集也確診

▲高屏、新北跨縣市家庭群聚案，今日擴大新增一名台南男子確診。（圖／指揮中心）
▲高屏、新北跨縣市家庭群聚案，今日擴大新增一名台南男子確診。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-02-12 14:46:45

中央流行疫情指揮中心今（12日）公布，國內新增11例本土個案，其中一名新增個案居住於台南，因足跡和先前新北、高屏「跨縣市家庭群聚」的家族，在苗栗旅遊時的飲食地點有過交集，經實聯制通知後、採檢確診；另外，家族中最早確診的四姊，在做完基因定序後，也確認是感染Omicron病毒，並與高雄港案一致。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲指揮中心講解跨縣市家庭群聚案擴大情況。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心講解跨縣市家庭群聚案擴大情況。（圖／指揮中心提供）
前幾日家庭群聚案中，5姊妹分別住在新北、屏東和高雄，其中在屏東的三姊家裡開復健科診所（潮榮聯合診所），過年主要的活動史是在2月5日回高雄娘家聚餐，包括三姊和四姊一家，父母都有參加，2月2日至4日，大姊、三姊、爸媽和五妹一起去苗栗旅遊，家中最早確診的四姊在做基因定序後，也確認是感染的是Omicron病毒

而今日新增的台南個案是男性，編號為19601，CT值30.5，為無症狀感染。（編輯：張志浩）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

繼續作答
即時
推薦閱讀