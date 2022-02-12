情人節救急？賣場保險套狂銷1倍 手推車見「放閃三寶」
迎接下周一2月14日西洋情人節，天下有情人蓄勢待發，量販家樂福觀察發現，許多手推車裡的購物品項多了「巧克力、保險套、酒」，成為情人節救急三寶，其中保險套的銷量明顯增加1倍之多。鎖定情人節商機，Uber eats家樂福同步推出甜蜜蜜專區，2月15日前消費滿250元輸碼享外送7.5折。
記者黃韻文/綜合報導
2022-02-12 16:24:37｜2022-02-12 16:30:15
再過兩天就是西洋情人節，巧克力銷量進入年度高峰，根據家樂福統計，目前賣場內的巧克力銷售較去年同期提升近1成，以金莎成長超過3成表現最亮眼，過半數消費者都選擇24入裝，成為送禮熱門選項，賣場內自有品牌巧克力也祭出買一送一吸客。
家樂福賣場員工指出，除了巧克力之外，保險套的購買力比起平日大噴發，近期促銷的杜蕾斯超薄裝24入銷量拉升1 倍。看好情人節需求，Uber eats家樂福同步推出甜蜜蜜專區，2月15日前消費滿250元，輸入折扣碼「樂福LOVE」享外送7.5折，單筆最高折100元。
city’super則引進上百款異國巧克力品牌，是近3年情人節檔期巧克力備貨量最多，包括通路獨賣米其林等級的義大利Tartuflanghe松露巧克力。
台灣巧克力市場近60億元，city’super從銷售數據發現，2月以來進口品牌或粉嫩包裝的巧克力，銷售量皆比平日翻倍成長，最受歡迎的價位帶落在單盒300元至600元最，春天應景的草莓、玫瑰巧克力及特殊包裝最受青睞。