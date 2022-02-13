重機女神不雅片瘋傳遭掀底 偽富家女「養母」變「姑姑」

23歲大陸「重機女神」、網紅痞幼，不僅有姣好面容，穿上緊緊身騎士服，曲線畢露的身材，更征服廣大網友，迅速成為流量網紅，擁有近1600萬粉絲。然而成為顏值網紅後，先是去年9月捲入不雅影片風波，近來她的背景更被一一挖出，被爆億元富千金背景恐怕有假之外，連「養母」都變成「姑姑」，人設近乎崩盤。





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▲痞幼穿上緊身騎士服，曲線畢露。(翻攝痞幼IG)

痞幼的清純容貌和妖嬈曲線是最大本錢，當男人的專利重機，換上女神駕馭時，她一雙修長美腿跨上重機，瞬間就逮獲粉絲的心，尤其她還和大陸的車界網路名人「猴哥」上演曖昧CP視頻， 經常讓網友黏住視頻。

痞幼在微博、抖音、臉書和IG都有個人帳號，社群平台的經營範圍早早已跨出大陸。重機女神爆火的關鍵的還在她「美強慘」的完美人設。據痞幼自爆她在北京二環有3000多萬的豪宅，還有8套三亞的别墅，家里的猫市價高達20多萬，收藏8輛名貴重機的她還有着不俗的學歷——北京大學MBA。

▲痞幼面容姣好，身材曼妙。(翻攝影痞幼微博)

億元身家的富千金、高學歷女神，痞幼卻還有坎坷的身世，據她自述，自己母親是韓國人、父親是中國人，親生父母在她出生不久後便離婚，她3歲時被送到北京生活，在她視頻中出現的中年女子並非她的生母，而是她的養母，養母悉心照顧她長大，讓她上北京最好的學校，因為愛車養母的薰陶，她才對重機產生濃厚興趣，母子情深讓網友動容，而痞幼的養母嘉行後來也開通社群帳號成為網紅。

▲痞幼(右)口中的養母，被網友起底是她的姑姑。(翻攝痞幼視頻)

沒想到近來網友爆料痞幼捏造身份，她口中的養母其實是她的姑姑，還揭穿2018年痞幼尚未在網紅界闖出名號，這位「養母」就曾出鏡，當時痞幼稱她為「姑姑」，痞幼走紅後，姑姑變成她口中的養母。還有網友扒出痞幼小時候和哥哥的合照，2人穿的是珠海學校的校服，打臉她3歲就在北京生活的背景。