開學高CP值購機留意「這三點」　6.5吋三星旗鑑機免萬元

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再來是能在課堂上使用手機的大學生，通常會用手機取代錄音筆，直接錄下課程或拍攝課堂畫面，傑昇通信建議，挑選後鏡頭模組6400萬畫素左右的手機較恰當，例如6400萬畫素三鏡頭模組的小米11 Lite 5G NE與realme GT大師版，其中小米11 Lite 5G NE機身重量僅有158g，8G＋256GB的儲存容量；而realme GT大師版更支援65W超級閃充，免萬元的價格，讓預算有限的學生也能輕鬆入手。
經歷去年疫情爆發期，遠距教學經驗豐富的老師們，也會預錄課程資訊給同學，傑昇通信指出，此時擁有大電量的手機，能在觀看上課影片時不用擔心電力不足，耐操好用，穩定度高的三星Galaxy A42及vivo Y55，同樣有一天用不完的5000mAh大電量，都是能在課堂上輔助學習的選擇，且這兩支手機主鏡頭都有4800萬畫素以上，若需要將課程內容拍照記錄也非常適合。
不管手機功能如何，最重要的還是要有效使用手機，而非被手機綁架耽誤學習，傑昇通信也推薦，兩款超便宜的入門4G手機vivo Y21與realme narzo 50i，兩者基本規格都是4GB＋64GB、6.5吋螢幕及5000mAh電量，且門市空機價不到4000元，對需要省荷包的家長們非常有誠意。