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開學高CP值購機留意「這三點」　6.5吋三星旗鑑機免萬元

▲傑昇通訊推開學購機攻略，高CP值手機萬元有找，其中三星A52s只要9790元。（圖／傑昇通信提供）
▲傑昇通訊推開學購機攻略，高CP值手機萬元有找，其中三星A52s只要9790元。（圖／傑昇通信提供）

記者賴志昶／台北報導

2022-02-14 07:15:00

即將正式進入新學期，學生們在學校、補習班間奔波，手機也變成開學必備的工具，近期家長若有幫孩子購機的打算，連鎖通訊門市推薦多款高CP值手機，例如大尺寸的Galaxy A52s、vivo V21，規格不僅能滿足日常所需，且價格通通免萬元，讓學生、家長及小資族群挑選適合的手機又不傷荷包。

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為讓學生在新學期做報告、瀏覽網頁，玩遊戲或追劇，操作都能順暢穩定，連鎖通訊門市傑昇通信表示，首先要先注意螢幕功能、大電量、高畫素等重點，其次才是價格；考量過小的螢幕若經常使用易使眼睛吃力，因此在無法避免使用手機的狀況下，選擇螢幕尺寸在6.5吋左右是最合適的，像是6.5吋的三星Galaxy A52s及6.44吋的vivo V21都有通過SGS螢幕護眼認證，較適合學生使用。

再來是能在課堂上使用手機的大學生，通常會用手機取代錄音筆，直接錄下課程或拍攝課堂畫面，傑昇通信建議，挑選後鏡頭模組6400萬畫素左右的手機較恰當，例如6400萬畫素三鏡頭模組的小米11 Lite 5G NE與realme GT大師版，其中小米11 Lite 5G NE機身重量僅有158g，8G＋256GB的儲存容量；而realme GT大師版更支援65W超級閃充，免萬元的價格，讓預算有限的學生也能輕鬆入手。

▲傑昇通信開學購機優惠機型。（表／傑昇通信彙整）
▲傑昇通信開學購機優惠機型。（表／傑昇通信彙整）
經歷去年疫情爆發期，遠距教學經驗豐富的老師們，也會預錄課程資訊給同學，傑昇通信指出，此時擁有大電量的手機，能在觀看上課影片時不用擔心電力不足，耐操好用，穩定度高的三星Galaxy A42及vivo Y55，同樣有一天用不完的5000mAh大電量，都是能在課堂上輔助學習的選擇，且這兩支手機主鏡頭都有4800萬畫素以上，若需要將課程內容拍照記錄也非常適合。

不管手機功能如何，最重要的還是要有效使用手機，而非被手機綁架耽誤學習，傑昇通信也推薦，兩款超便宜的入門4G手機vivo Y21與realme narzo 50i，兩者基本規格都是4GB＋64GB、6.5吋螢幕及5000mAh電量，且門市空機價不到4000元，對需要省荷包的家長們非常有誠意。

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