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陳亞蘭《嘉慶君》現身高雄　上萬粉絲示愛「等她翻牌」

▲陳亞蘭為歌仔戲大戲《嘉慶君遊臺灣》到高雄會粉絲。（圖／欣湉國際提供）
▲陳亞蘭為歌仔戲大戲《嘉慶君遊臺灣》到高雄會粉絲。（圖／欣湉國際提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-02-14 00:00:00

台視六十週年歌仔戲大戲、陳亞蘭歌仔戲《嘉慶君遊臺灣》定檔2月24日台視晚間八點檔播出。陳亞蘭化身「嘉慶君」微服出巡全台走透透，一早九點就先到高雄瑞興市場發放春聯，市場菜販看到本人驚喜現身，如看到偶像般興奮，她下午到高雄夢時代廣場舉辦見面會，陪粉絲提前度過情人節。她與粉絲比拚與金曲歌后曹雅雯對唱《嘉慶君》片尾曲《遊臺灣》RAP，陳亞蘭將蚵仔麵線、烘番薯、臭豆腐、珍奶等30個台灣各地美食以RAP方式歌頌，象徵著嘉慶君來到台灣看到物產豐饒的寫照。而她也與曹雅雯挑戰在30秒內唱111字語速，平均一秒鐘要唱3個字，讓她舌頭差點打結直喊：「演藝生涯最大挑戰！」而該劇其他演員為了上台與粉絲互動練習，形容過程有如咬到舌頭，簡直是「跨界演出」。

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▲陳亞蘭為《嘉慶君遊臺灣》宣傳全台走透透。（圖／欣湉國際提供）
▲陳亞蘭為《嘉慶君遊臺灣》宣傳全台走透透。（圖／欣湉國際提供）
陳亞蘭堪稱是帝王式寵妃，在粉專自稱「吾皇」，甜喊粉絲是嬪妃，上萬粉絲如她的後宮佳麗，天天等她翻牌。她每天都在粉專出巡，不時留言她當下想對粉絲們訴說的心情，讓這上萬佳麗各個是被撩得花枝亂顫，她還不忘對粉絲：「今天想我的嬪妃請留言！」還下旨出任務考驗粉絲對她的愛，而昨（13日）在見面會上，不少粉絲對她示愛，喊話想當她的皇后，讓她霸氣直喊：「愛我就要大方告訴身旁所有人！」

▲陳亞蘭（中白衣）與《嘉慶君遊臺灣》主要演員來到高雄夢時代辦見面會。（圖／欣湉國際提供）
▲陳亞蘭（中白衣）與《嘉慶君遊臺灣》主要演員來到高雄夢時代辦見面會。（圖／欣湉國際提供）
▲陳亞蘭收到粉絲送的高雄特產水果籃。（圖／欣湉國際提供）
▲陳亞蘭收到粉絲送的高雄特產水果籃。（圖／欣湉國際提供）
此外，見會面會有粉絲送上高雄時下特產水果，水果盤有高雄燕巢牛奶蜜棗、旗山香蕉、大樹金鑽鳳梨。其中棗子象徵著幸福團圓，有如劇中她飾演嘉慶君跨海尋母，竟然在短時間內認了葉麗娜、廖麗君兩個義母的團圓之感。陳亞蘭不忘喊她們兩位「阿娘」，還要她的粉絲們愛屋及烏，要對她的兩位阿娘請安。台視六十週年歌仔戲大戲、陳亞蘭歌仔戲《嘉慶君遊臺灣》將於2月24日晚間八點台視播出。（編輯：楊穎軒）

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