心目中NO.1珍奶是哪間？內行喊「它」喝爆一生：無糖也讚

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她也分享幾間人氣手搖飲店，包括50嵐、COMEBUY、天仁茗茶、樺達奶茶等，其中她透露天仁茗茶最近成為她心中冠軍，「很喜歡他的茶，喝起來很順口，珍珠也在中上等級」，文末原PO也再次詢問「想知道大家心目中第一名的珍奶是哪間呢」。
問題一出，就引來網友們紛紛留言，「喜歡珍煮丹的泰奶+黑糖珍珠」、「鶴茶樓的黑糖珍珠鮮奶，今天才剛喝」、「茶的部份：茶聚；珍珠的部份：萬波！」、「約翰紅茶煮濃那堤加珍珠，讚」、「一手私藏世界紅茶！！！第一次喝的時候真的驚為天人」。
在眾多留言中，最多人推薦「天仁茗茶」，認為「絕對是天仁，但是價錢也是第一名」、「天仁茗茶！他的茶王也好好喝！」、「天仁的香芋珍珠鮮奶綠超讚」、「天仁茗茶，913奶茶加珍珠，無糖溫的，喝爆一生推」、「天仁茗茶！！連我媽不愛喝飲料都說很好喝」、「天仁絕對是難波萬！」
此外，也有老饕提及「50嵐」和「迷客夏」，表示「50嵐也太香，超多珍珠」、「迷客夏真的好喝，可能是因為他們的紅茶比較澀，加了牛奶之後超香的」、「當然是迷客夏啊！超好吃欸」、「50嵐珍珠奶茶永遠喝不膩！喝了那麼多家還是50嵐的小顆珍珠最好喝」、「只服50嵐」。（編輯：陳雅雲）