同事痛風無法搬運！「這1物」現身秒痊癒 網笑：超有效
現代人文明病多，痛風的年齡層也越來越低，一名網友就表示自己與同事上班時，同事聲稱痛風發作，腳痛無法一起搬運重物上下樓，沒想到因為「這1物」出現秒破功！
編輯中心/綜合報導
2022-02-13 17:23:21
這名男網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，表示這天工作的地點是一棟沒有電梯的老舊公寓，必須將一些廢棄物一一搬下樓，一早抵達時就看見一名同事跛著腳走過來，詢問之下得知原來這名同事痛風發作，看起來很痛苦，因此原PO好心表示讓對方在上面整理，重物由自己與其他人來搬運就好。
沒想到到了休息時間，突然聽見該名痛風同事大叫「有蟑螂！」原PO就這樣看著同事用那隻聲稱有痛風的腳，不停地狂踩，「那隻腳就像裝了勁量電池一樣，每一下都是那麼鏗鏘有力」於是原PO就詢問同事：「你忘了今天有痛風」，最後笑說：「真是神奇，蟑螂還能治療痛風」！
貼文一出許多網友都紛紛歪樓笑說：「蟑螂是痛風的救星」、「而且還能秒治」、「那是求生意志」、「腎上腺素大爆發，瞬間止痛，力量湧現」、「蟑螂治百病」、「這種症頭是暫時的，通常下午5點就好了」、「別懷疑～蟑螂就是那麼神奇～不會飛的治痛風！會飛的搞不好瀕死的都會活過來，我真的看過身高近180的男人，憲兵退伍。平時man的不要不要，他看到蟑螂只差沒哭出來，怕到不要不要的」、「蟑螂這個東西，活這麼久還沒滅亡果然是有他的道理」。（編輯：陳珮瑜）