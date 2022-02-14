為何越來越多人開始爬山？「殘酷關鍵」抖出 網無奈認了
台灣登山、露營等活動早已興盛許久，但你是否發現，最近身旁突然冒出一些本來沒有這些習慣的人，突然開始瘋露營、登山活動，對此，就有網友好奇「為何這陣子爬山、露營變得很紅」，貼文一出，也有網友曝光殘酷關鍵。
編輯中心/綜合報導
2022-02-14 07:44:11
該名網友在PTT以「為什麼越來越多網美喜歡爬山？」為題發文，表示他最近發現一件事，以前很流行路跑，後來好像退燒了，路跑也只剩一些老年人；而前陣子很流行到健身房重訓，「一堆人自稱有在健身，實際上也練得不怎麼樣」。
原PO接著說，而現在這陣子則是爬山、露營活動突然變得很紅，「一堆女生喜歡在三角點穿運動內衣、瑜珈褲拍照」，因此也讓他好奇「什麼時候爬山變得這麼流行的，有沒有八卦」？
貼文一出，掀起熱議，「爬山很健康阿，有什麼不好」、「爬山不錯啊」、「單純跟風」、「都是去拍照的」、「跟風而已」、「總比去一堆假掰餐廳拍網美餐點好吧」。
不過，也有人點出關鍵，認為因為現在世界各地疫情仍延燒，無法出國的民眾只好在國內找樂趣，因此露營、爬山等活動在這陣子也突然爆紅，「因為不能出國啊，能出國誰要爬山啦」、「沒辦法出國」。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞
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