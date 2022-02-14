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未拉手煞車！公車閃避不及追撞　駕駛肉身擋車成夾心慘死

▲新北市新店區13日晚間發生一起死亡車禍，小貨車駕駛疑未拉手煞車導致車輛向後滑行，後方公車迴轉閃避不及撞上，駕駛以「肉身擋車」夾擊搶救無效。（圖／翻攝畫面）
▲新北市新店區13日晚間發生一起死亡車禍，小貨車駕駛疑未拉手煞車導致車輛向後滑行，後方公車迴轉閃避不及撞上，駕駛以「肉身擋車」夾擊搶救無效。（圖／翻攝畫面）

編輯中心／綜合報導

2022-02-14 13:27:00

新北市新店區13日晚間21時許發生一起死亡車禍，一名楊姓駕駛將小貨車停於玫瑰路58巷口前準備卸貨，疑似因未拉手煞車，導致該車向下滑行，楊男竟以「肉身」在後擋車，剛好一輛公車客運也行駛至該處欲倒車迴轉，雖加速倒車仍閃避不及遭該小貨車撞上，楊男因而被夾在兩車之間頭部受重創，經急救後仍傷重不治。

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▲小貨車駕駛疑未拉手煞車就下車，導致該車向後滑行，駕駛以「肉身擋車」。（圖／翻攝畫面）
▲小貨車駕駛疑未拉手煞車就下車，導致該車向後滑行，駕駛以「肉身擋車」。（圖／翻攝畫面）
據了解，駕駛營業小貨車的楊姓駕駛，13日晚間將車停在新店玫瑰路58巷口前，因此處為斜坡，楊男疑似未拉手煞車，便下車來到車後方欲下貨，但當楊男徒步到貨車後方時，發現車輛正下滑，便以「人身」在後方擋車，不料，當時一輛公車客運也行駛到該處，並在小貨車後方欲倒車迴轉，劉姓駕駛見狀加速倒車，但仍無法即時閃避而遭向後滑行的營業小貨車碰撞，楊男因此遭夾於兩車之間、頭部受重創命危。

▲新北市新店區13日晚間發生一起死亡車禍，小貨車駕駛疑未拉手煞車導致車輛向後滑行，後方公車迴轉閃避不及撞上，駕駛以「肉身擋車」夾擊搶救無效。（圖／翻攝畫面）
▲新北市新店區13日晚間發生一起死亡車禍，小貨車駕駛疑未拉手煞車導致車輛向後滑行，後方公車迴轉閃避不及撞上，駕駛以「肉身擋車」夾擊搶救無效。（圖／翻攝畫面）
警消獲報到場，將楊男送往台北慈濟醫院搶救，院方在13日22時45分搶救無效、宣告死亡，後續將依事故處理程序處理函送偵辦，公車駕駛人劉男、車上乘客未受傷，兩名駕駛酒精值為0，雙方肇事原因目前待釐清中，警方將持續調查釐清事故原因，並將公車駕駛依業務過失致死罪嫌函送偵辦。（編輯：林莞茜）

▲新北市新店區13日晚間發生一起死亡車禍，小貨車駕駛疑未拉手煞車導致車輛向後滑行，後方公車迴轉閃避不及撞上，駕駛以「肉身擋車」夾擊搶救無效。（圖／翻攝畫面）
▲新北市新店區13日晚間發生一起死亡車禍，小貨車駕駛疑未拉手煞車導致車輛向後滑行，後方公車迴轉閃避不及撞上，駕駛以「肉身擋車」夾擊搶救無效。（圖／翻攝畫面）

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