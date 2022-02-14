想結婚！跨國同性伴侶雨中下跪　籲政院盡快修法

今（14）日是情人節，卻有約50對跨國同性伴侶前往行政院大門口，繫上467條黃絲帶，要求盡快送出《涉外民事法律適用法》修正草案，讓跨國伴侶能結婚，更有對情侶講到激動處當場下跪。行政院表示，會把意見攜回並儘速來處理。
記者王敏旭／台北報導
2022-02-14 13:50:18
台灣伴侶權益推動聯盟的統計，至少有467對跨國同性伴侶還在等待結婚，其中有65對在一起超過10年，其中一對台韓伴侶已經交往1萬1058天，超過30年。
這2年又因為疫情肆虐狀況下，跨國伴侶的家庭因為無「法」成家。台灣伴侶權益推動聯盟秘書長簡至潔說，收到上百名跨國同性伴侶求助，因疫情分隔兩地，即便在第三地已經合法結婚多年，仍舊被政府當作陌生人阻擋在境外。
簡至潔說，《涉外民事法律適用法》去年1月已送入行政院，但仍未有任何動靜，過去跨國同性伴侶已經贏得3起訴訟，政府已3度被法院判決違法，蔡英文政府拿走了亞洲第一的光環，就把跨國同性伴侶放生不顧。
台灣、菲律賓跨國同性伴侶當事人Joyce更是跪下呼籲，她拜會與多單位、參與多次協調會，好不容易等到涉民法的修正草案，卻卡在行政院沒有結果，今天是情人節，她不想當一輩子情人，而是想成為真正的家人。
接受陳情的行政院代表指出，為完善《涉外民事法律適用法》，司法院有把相關法律送到行政院，政院去年就相關法案、配套法治事宜召開會議。目前相關機關就配套較細緻的法制規範，還再持續研議。