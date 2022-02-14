情人節玫瑰花1支200元！暴漲3倍連花店都傻眼：根本沒賺
今（14）日是西洋情人節，你送花或是收到花了嗎？《NOWnews今日新聞》記者今天實際走訪，不管是傳統市場或街邊花店花價都飛漲，其中最浪漫的玫瑰花，單支價格更高達200元，如有經過裝飾的單支小花束更要價300元，若與過去玫瑰花單支價格約60元相比，現在價格硬生生暴漲超過3倍。但別以為花店都賺去了，一家位於天母士東市場的花店透露，今日玫瑰花在台北花市批發價可能創下歷史新高，一束玫瑰花約18支批發價就要1500至2000元，這樣價格與往年相比約高出2.5至3倍；他們如果進了之後，怕客人嚇倒跑走，因此定價也不可能高太多，還要再送一些小花、贈品安撫熟客，算下來扣掉水電費、店租等成本，「我們花店這波根本沒賺到！」
記者賴志昶／台北報導
2022-02-14 14:33:19
這波花價高漲也不僅影響到玫瑰花，就連桔梗等其他花束也是坐地起價。花店業者表示，以往桔梗這些花種一束約200至250元之間，但今日花市批發價竟也漲到500元以上，價格硬生稱漲了1倍。
這家花店抱怨，他們開業30多年沒見過這種情形，向台北花市反應，也是求助無門，業者夾在客人與花市之間，一方面要安撫顧客抱怨，一方面又要自己吸收高昂的批發價，也是相當無奈。
為何這波花價會如此高昂？一家位於士林區的街邊花店分析，受到疫情影響，國外進貨飛機班次本來就較少，近期更是只有進貨1、2次，雖然國內也有農民生產玫瑰花，但只有國產的供給量不足以應付情人節，在供給失衡情況下，售價才會飛漲。
最後，花店業者建議，消費者如果認為「自由誠可貴，但愛情價更高」，也是得要咬牙買下去，不過，消費者也是可以選擇以桔梗等其他花束作替代，但這樣的替代花束也不便宜，因為加了其他裝飾、小玫瑰，要價也要上千元。