淨零碳排！永豐銀自主導入1成綠電 7月啟動屋頂光電計畫
力挺2050年淨零碳排目標，永豐銀行今（14）日宣布鎮自今（2022）年7月起自主使用綠電，每年預計採購260萬度綠電、約當全行一年用電量的10%，同時永豐銀行也將於自有辦公大樓展開建置屋頂型太陽光電實驗計畫，持續扮演推動再生能源發展的關鍵角色，以具體行動實現產業共好理念，啟動綠能、低碳轉型計畫，邁向永續金融願景。
記者顏真真/台北報導
2022-02-14 14:27:06
永豐銀行母公司永豐金控永續發展委員會環境永續小組訂定「推動氣候變遷減緩行動」方案，包括持續提升再生能源使用比例及減碳目標。以260萬度電力估算，預計銀行導入綠電後每年減碳可達1323公噸、約當3.4座大安森林公園1年的碳吸附量，有效達成母公司制定的減碳目標。
永豐銀行指出，自2012年起即積極響應綠能產業發展，以金融業務為核心，配合政策及產業發展，戮力推動綠色金融，前（2020）年2月簽署「赤道原則」，成為全球第102家赤道銀行；同（2020）年7月促成首筆民間綠電交易，扮演綠電交易自由化的重要推手，並協助企業接軌RE 100（百分之百再生能源）國際潮流，站穩台灣綠色金融領導業者地位。
不僅如此，永豐銀行在深耕綠色產業生態圈同樣也不遺餘力，截至去（2021）年底，旗下合作太陽光電廠逾5800座、總裝置容量約1.92 GW，年發電量約24億度、可支應75萬家庭用戶一年所需。