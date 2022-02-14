中職／回饋基層　蔡其昌送愛到台中北勢國中、國小

中華職棒大聯盟的「中華職棒基層棒球公益計畫」 ，繼日前巡迴列車前進宜蘭等地，今年首度啟航，開往台中沙鹿， 由聯盟蔡其昌會長在北勢國小校長王慶祥、北勢國中校長李田倉、 哪裡瘋野球學校鄭達鴻、立委林靜儀、 議員王立任見證下致贈棒球裝備予台中市立北勢國小、 北勢國中棒球隊，為基層棒球扎根盡一份心力。蔡其昌會長表示， 聯盟肩負推廣棒球的使命感，透過「中華職棒基層棒球公益計畫」 活動，讓我們的基層棒球能夠有更多的資源。





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中華職棒大聯盟一向關注台灣基層棒球體育發展，集結各方資源， 幫助各級學校發展棒球環境，為台灣棒球傳遞關懷與希望。2021 年中華職棒基層棒球公益計畫巡航台中，邀請6所學校小球員們到台 中洲際球場進行導覽及觀賽，再開往宜蘭拜訪9所學校， 送上包括球棒、比賽用球、手套、裝備袋、壘包及防疫口罩、CPB L帆布提袋等物資，傳承台灣棒球精神， 持續實現競技棒球向下扎根的願景。蔡其昌會長說：「 中職與許多企業合作，在全台各地都會持續進行捐贈的行動， 我們相信只有將基層棒球照顧好，台灣才會有優秀的職棒球員， 如同我們也媒合基層棒球隊與鄭達鴻的哪裡瘋野球學校合作， 也是讓資源多方整合的方式。同時， 去年立法院也通過了運動產業發展條例， 希望未來有更多企業能夠來支持台灣的體育，使其更蓬勃發展。」





2022年中華職棒基層棒球公益計畫， 秉持協助各地基層棒球發展的精神，持續送愛心。 今年首站來到台中市立北勢國小，由蔡其昌會長親自致贈球棒、 比賽用球、棒球手套、 練習衣及裝備袋等用具予北勢國小及北勢國中棒球隊， 蔡其昌會長期許小朋友開心打球，未來有機會能夠站上職棒舞台， 同時也期待藉由致贈棒球用具的方式，協助學校培育更多棒球好手。



