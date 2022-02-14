情人節禮物送了沒？告白香水上熱搜　「這兩類」禮物最夯

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PChome 24h購物進一步觀察情人節送禮趨勢，今年多以高單價「通訊智能品」、貼心又兼具份量感的「精品配件」最受歡迎，受惠情人節帶來的求婚需求，更刺激近期對戒、求婚鑽戒銷量週成長飆升45％，買氣熱絡。
同時，站上也祭出情人節送禮專區，「戀愛潮型錄」全場優惠21折起，更集結多家知名品牌下殺促惠，包括swarovski x 點睛品全場5折起、CASIO全館66折起、ALUXE 亞立詩全場75折起。
另外，PChome 24h購物推薦送禮首選，包含女性夢幻逸品Tiffany&Co. 鍊條造型純銀手鍊，特價1萬1490元；CASIO 卡西歐心心相印情人對錶，特價6440元；型男必備PORTER INTERNATIONAL JOCO系列後背包，任選2件5650元；宜蘭旅宿秘境了了礁溪 山丘房，甜蜜價2萬800元。
蝦皮情人節專區男女都有份 cocodor擴香補充瓶破盤價50元有找
情人節將至，據蝦皮購物觀察，情人節前兩週送禮需求有顯著成長，而許多廣為人知的招桃花開運小物如粉晶、水晶鎮等，買氣也較平日成長超過4成；此外，男女情人節送禮習慣大不同，女性喜愛「香水」、「保養品」等可以提升自我質感的商品為主，而男性則偏好高實用性的3C商品。
為了幫助每位消費者情人節送禮不踩雷，蝦皮購物也公開今年情人節送禮推薦，多達20種香味cocodor擴香補充瓶，邀你來找彼此的獨特香味，破盤價50元有找；Nespresso膠囊咖啡機Essenza Mini 驚喜價2990元，為情侶開啟浪漫早晨。為你的Mr.Right則可以準備Soundcore Motion+ 防水藍牙喇叭，高品質聽覺享受優惠價2990元； Logitech 羅技 G913 TKL 無線80%機械式遊戲鍵盤下殺6折，加碼送G640電競滑鼠墊，讓男友打遊戲心情不減分！
蝦皮購物為終結站上單身用戶的孤獨宿命，今年情人節精心準備「一站式脫單秘笈」，其中，蝦皮開運舖子攜手全台知名廟宇宮廟，全館滿299元折30元、滿599元折60元，月老求姻緣服務、必備招桃花商品，限時下殺3折起。
momo萬件香水香氛下殺5折 愛馬仕香水禮盒僅2199元
富邦媒旗下momo購物網也分享，往年最受消費者關注的告白禮物非「香氛香水」莫屬，統計近一個月銷售較去年同期成長超過六成，近一周關鍵字搜尋量更衝至近10萬筆；此外，消費者在挑選香水作為情人節禮物時，以花香韻調最受青睞，其中帶有「玫瑰」、「柑橘」、「白麝香」香氣的商品更是無論男女都大受歡迎。
今年情人節，momo除了萬件香水香氛下殺5折起，還有「甜蜜獻禮」限時優惠，推薦禮品則包含GUCCI 古馳BLOOM 花悅女性淡香精原價4700元，優惠價2580元；YSL官方直營自由不羈淡香精原價4400元，優惠價4200元；Hermes 愛馬仕花園系列香水禮盒原價3850元，優惠價2199元。