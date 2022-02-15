周興哲《早餐》狂賣4000萬　情歌王子變「國民學長」

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周興哲因主演電影《我吃了那男孩一整年的早餐》，演藝事業三級大躍進，成功插足影壇，更因學長陶宥全一角，晉升「國民學長」封號，今釋出的情人節kuso影片也取了個浪漫的名字-Eric周興哲《日久生情情境短劇/情人節快樂》（feat.李沐），內容則頗為促咪，一開始周興哲就深情款款的給正吃著早餐的李沐大大的「桌咚」，卻是要吃了他一整年早餐的她「負責」，讓「項薇心」李沐是又驚又喜，強自鎮定中，緊接聽到「陶宥全」周興哲一句回馬槍：「我要吃掉妳！」讓她深陷粉紅泡泡，立刻躲到窗簾後，Eric才解釋是要吃掉她所有不開心的事情，令所有小興星大呼：「已融化！」周興哲更很Man地撥開了籠罩著李沐的窗簾，誓言給彼此來個永不後悔的決定，更是讓全網暴動，大喊：「天兒啊～已懷孕～」皆深陷周興哲浪漫風暴！
值得一提的是，亦演出此片的林鶴軒（大鶴）在百忙之中，昨終於有空第一次全程觀賞此片，了了心中一樁心願！六月看完電影後表示這是她近期最愛的純愛電影，並表示在觀影中感動落淚，覺得本片非常好、很成功，「重點不在飯糰、不在吉他，重點在這份感情，純純的愛只有在最單純的青春歲月發生！」師妹鄭心慈則喜歡此片到當場清唱了一段《想知道你在想什麼》，並表示看完電影後，想起暗戀三年的隔壁班男生，每天上學都會偷偷繞過去只為了看對方一眼，並表示自己跟項薇心一樣不敢主動告白，「在工作上、感情上都需要更多勇氣，才能轉變更多事情！」
宇宙看完周興哲電影處女作，覺得他演技很自然，更想到高中時期對學長的暗戀，看完真的很想吃飯糰，呼籲：「大家看完趕緊去買飯糰，回味一下高中時期純純的愛！」周曉涵也表示看了電影後，完全喚醒高中的純愛記憶，並表示自己是個勇敢說愛的人，她感謝當年的自己，因為有勇敢把愛說出來，而不至於錯過一些事情。並表示李沐、宋柏緯在電影裡唱歌很好聽，歌手出身的周興哲的演技則讓人眼睛一亮，「大推！」
擁有《以後別做朋友》、《你,好不好》、《如果雨之後》、《怎麼了》4首破億金曲的周興哲，是華語樂壇不可多得的創作金童，繼2021年又4首暢銷情歌《如果能幸福》、《愛我的時候》、《離開你以後》和《你不屬於我》，2022年一開春就為所主演的《我吃了那男孩一整年的早餐》唱作主題曲《想知道你在想什麼》，已躍上各大數位音樂平台冠軍！
13日投資方之一的星空飛騰CEO羅維君（法蘭姐）偕同台灣索尼音樂總經理符國文（Kevin）也特別隨片登台，不但致詞感謝所有小興星，更在周興哲獻唱《想知道你在想什麼》時，全程在場力挺，星空飛騰除了與力捧周興哲的索尼音樂一同包場、更邀請群星一同觀賞電影，場面空前盛大！華映娛樂也於今情人節釋出《我吃了那男孩一整年的早餐》情人節版海報，電影中周興哲送早餐時，都以紙袋包飯糰，吃出了一個可愛的愛情故事，所以情人節版海報特別以紙袋為主視覺，再配上周興哲與李沐開心聊天的畫面，讓情人節版海報顯得清新可愛。（編輯：楊穎軒）