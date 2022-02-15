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只幹一天？闆娘「一句話」他秒離職！網急喊：面試沒問嗎

▲一名網友提到，他進新公司報到後，因為一個「誇張制度」，氣的隔天就離職。（示意圖／擷取自pexels）
▲一名網友提到，他進新公司報到後，因為一個「誇張制度」，氣的隔天就離職。（示意圖／擷取自pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-02-15 13:08:02

每家公司都有自己的制度和運作模式，對於新人來說，初期的適應和磨合，都是後續職涯能否順利的關鍵，但一名網友卻發文透露，自己曾在一家公司只待1天就離職，原因竟然是公司要求「上廁所時間要扣回來，隔天補班」，令他相當傻眼。

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原PO在「104職涯診所」發文提到，由於自己目前正在準備國考，因此想找一份比較輕鬆的工作，能夠讓邊賺錢邊讀書，近日好不容易進入一間公司，但只做了1天後,隔天便提出離職，總計只上班了1.1天。

原PO解釋，自己第一天上班的時候，因為個人需求，所以有離開座位去做上廁所、裝水等一些瑣事，但或許是因為次數有點過多，因此闆娘親自向他提醒，「以後不可以這樣」，大概意思是上班8小時就是要上滿8小時，「上班就是要專心上班，我超過公司能通融的範圍了，下次要注意」，甚至還表明「上廁所時間要扣回來，隔天補班」的制度，所以才會受不了馬上離職。

▲有網友提到，公司老闆不滿員工領完年終就跑，狠批「台灣人不夠忠誠」。（圖／翻攝Pexels）
▲原PO被告知「上廁所時間要扣回來，隔天補班」後，抓狂的提出離職，掀起兩方網友討論。（示意圖／翻攝Pexels）
貼文一出，不少網友直呼「這種公司,快逃啊」、「好可怕，這樣哪敢離開」、「不喝水就不用上廁所了？」；不過，也不少網友提醒原PO，「仔細想想，是不是你真的太頻繁離開位子」、「過於頻繁真的會讓人觀感不好」「沒有什麼輕鬆的工作，起初心態就錯了」「面試時就要問清楚了」。（編輯：張志浩） 

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