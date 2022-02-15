蔡壁如成民眾黨「地下秘書長」？謝立功：兩人是互補的
由台北市長柯文哲領銜成立的台灣民眾黨，近日來因為地方縣市議員提名風波，頻頻登上新聞版面。日前也有消息指出，柯文哲屬意心腹幕僚、民眾黨立委蔡壁如回歸黨中央，取代秘書長謝立功成為「地下秘書長」進行幕後操盤。對此蔡壁如與謝立功兩人今（15）日受訪時雙雙否認，謝立功更強調兩人是互補的。
記者丁上程／台北報導
2022-02-15 13:25:27
蔡壁如受訪時表示，今天大家也看到黨中央人就是這麼少，平時沒有選戰的時候人力就是較為短缺，「沒有所謂分類架空，大家看到人就是這麼少，不進來幫忙誰進來幫忙？」蔡壁如直言，民眾黨正要面對成立兩年多來第一次的九合一選戰，大家要一起努力的事情，無論是黨員、黨代表甚至是支持者，都需要一起來參與，「要給台灣一個新政治，就要從台灣民眾黨做起。」
謝立功則強調，與蔡壁如之間本來互動就很有默契，且面臨大選時，本來就要互相分工並且分進合擊，「畢竟蔡委員與柯主席過去有很長的互動時間，歷經數次選舉，那時候我還不在。」謝立功說，大家是可以互補的，就如同主席與秘書長的角色也是互補，「我與蔡委員之見也是互補」，透過互補的方式，讓民眾黨更強大，才是2022選戰的勝利方程式。