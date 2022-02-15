網推S22預購「賺翻」搞烏龍！電量變少遭嗆　三星這樣說

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此外，S22旗艦系列降價策略，台灣三星也做出回應，官方認為，參考過去S21系列成功經驗，此次也以具競爭力的價格提供給消費者，若可以此價格讓更多消費者擁有三星旗艦手機，具競爭力價格仍是對未來中長期有益方向，且持續看好高階手機的市場表現。
但沒有直接跟iPhone 13 Pro Max對決，S22系列此次台灣未引進大容量的1TB版本，台灣三星表示，觀察過往機型銷售比例，這次上市未引進1TB版本，但日後仍會持續觀察消費者是否有大容量需求，以決定未來銷售計劃。
針對此次S22旗艦系列上市，3款機種銷售重心是否會因S22 Ultra有所影響。台灣三星表示針對S22 Ultra及S22／S22+仍將走2 Track分眾溝通，如S22 Ultra主要為對S Pen有需求者（Noter），S22及S22+則延續對S系列接受度高的消費者，走不同溝通策略。過去S21系列在台銷售表現佳，相較S20系列成長一倍以上。雖然S22 Ultra內建S Pen，台灣三星備貨亦比以往積極，但以總量而言，相信兩款不同定位產品能吸引不同受眾。
不僅在價格上全面調降，預購大禮包也讓網友相當有感，有網友在PTT發文「三星 Galaxy S22 預購也太划算了吧！」 認為在三星商城預購S22 128G定價2萬4900元，加送預購禮Galaxy Buds Pro 真無線藍牙耳機、背蓋，還有聯名指環帶驚喜包，加上延長保固一年送Line points 2000元，開賣後則有開賣禮，需上網登錄即送雙座充無線充電板、 防丟器、旅充等，原PO認為如果將大禮包折現售出，等於用1萬6400元就能買到最新手機，相較於iPhone 13 128GB，似乎S22 預購很划算，便宜到忍不住向眾人詢問確認：「這樣算有搞錯嗎？」
這位網友，你的確是搞錯囉！預購禮和開賣禮是分開，2/15~2/28預購禮送的Galaxy Buds Pro耳機和配件，跟3/4~4/30期間開賣後上網登錄的充電板開賣禮不能同時拿到。其他人也點出：「配件沒有想像中的好賣」、「實際上根本不值得那價格」，最後更有人直言「沒跟到預購，改天就別買了，等跳水」。