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網推S22預購「賺翻」搞烏龍！電量變少遭嗆　三星這樣說

▲三星昨公布全新旗艦機Galaxy S22 Ultra、S22+、S22售價，價格全面調降，且大方送上預購禮和開賣禮。（圖／三星提供）
▲三星昨公布全新旗艦機Galaxy S22 Ultra、S22+、S22售價，價格全面調降，且大方送上預購禮和開賣禮。（圖／三星提供）

記者周淑萍/綜合報導

2022-02-15 14:51:59

三星昨(14)日公布上半年度旗艦機Galaxy S22 Ultra、S22+、S22售價，相較於上一代，幾乎所有規格都降價1000元，其中頂規的S22 Ultra 記憶體從16GB降到12GB，價格一口氣砍2000元，售價來到4萬1900元，S22 8GB+128GB 的入門起跳價來到2萬4900元。

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網友直言：「價格終於正常一點了」，但對於S22電量3700mAh直接嗆爆，轉推價格較高的 iPhone，認為Apple 手機性價比較高。針對網友關於電量的疑問，《NOWnews今日新聞》直接詢問台灣三星，從規格來看，S22電池的確是比上一代來得小，但透過全新4nm晶片，還有更新的軟體調校優化，大幅提升運作效率，搭配上可調節式螢幕動態更新率，可根據瀏覽內容自動調整顯示螢幕，因此可以達到長效的續航力。

此外，S22旗艦系列降價策略，台灣三星也做出回應，官方認為，參考過去S21系列成功經驗，此次也以具競爭力的價格提供給消費者，若可以此價格讓更多消費者擁有三星旗艦手機，具競爭力價格仍是對未來中長期有益方向，且持續看好高階手機的市場表現。

但沒有直接跟iPhone 13 Pro Max對決，S22系列此次台灣未引進大容量的1TB版本，台灣三星表示，觀察過往機型銷售比例，這次上市未引進1TB版本，但日後仍會持續觀察消費者是否有大容量需求，以決定未來銷售計劃。

▲Galaxy S22 Ultra是該系列首度內建S Pen的旗艦機，結合S系列頂尖的攝錄影強項，以及Note系列的S Pen，希望能吸引Noter回歸。（圖／三星提供）
▲三星Galaxy S22 Ultra內建S Pen充滿Note系列的即視感，希望能吸引Noter回歸，但目前尚未引進1TB版本，台灣三星表示持續觀察消費者需求，以決定未來銷售計劃。（圖／三星提供）
針對此次S22旗艦系列上市，3款機種銷售重心是否會因S22 Ultra有所影響。台灣三星表示針對S22 Ultra及S22／S22+仍將走2 Track分眾溝通，如S22 Ultra主要為對S Pen有需求者（Noter），S22及S22+則延續對S系列接受度高的消費者，走不同溝通策略。過去S21系列在台銷售表現佳，相較S20系列成長一倍以上。雖然S22 Ultra內建S Pen，台灣三星備貨亦比以往積極，但以總量而言，相信兩款不同定位產品能吸引不同受眾。

不僅在價格上全面調降，預購大禮包也讓網友相當有感，有網友在PTT發文「三星 Galaxy S22 預購也太划算了吧！」 認為在三星商城預購S22 128G定價2萬4900元，加送預購禮Galaxy Buds Pro 真無線藍牙耳機、背蓋，還有聯名指環帶驚喜包，加上延長保固一年送Line points 2000元，開賣後則有開賣禮，需上網登錄即送雙座充無線充電板、 防丟器、旅充等，原PO認為如果將大禮包折現售出，等於用1萬6400元就能買到最新手機，相較於iPhone  13 128GB，似乎S22 預購很划算，便宜到忍不住向眾人詢問確認：「這樣算有搞錯嗎？」

這位網友，你的確是搞錯囉！預購禮和開賣禮是分開，2/15~2/28預購禮送的Galaxy Buds Pro耳機和配件，跟3/4~4/30期間開賣後上網登錄的充電板開賣禮不能同時拿到。其他人也點出：「配件沒有想像中的好賣」、「實際上根本不值得那價格」，最後更有人直言「沒跟到預購，改天就別買了，等跳水」。

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