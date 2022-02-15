玫瑰不再代表愛情？泰國玫瑰價格飆漲　民眾反說不需要

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泰媒《世界日報》報導，今年情人節玫瑰花價格較往年上漲不少，因玫瑰花種植面積下降，導致市面上的玫瑰選項減少；此外，今年玫瑰花的銷量也不如預期，因為整體經濟不景氣，不少泰國民眾選擇其它物品作為情人節禮物，而不是鮮花。
跟據調查，紅色跟白色的玫瑰花今年在泰國最受歡迎，價格也最貴，如短莖的泰國本土紅、白玫瑰花每束50枝，售價800銖(約新台幣684元)；長莖泰國本土玫瑰花每束50枝，售價900銖(近新台幣770元)；至於短莖橘色和粉色玫瑰花價格下降，每50枝售價700銖(近新台幣599元)，長莖則每束800銖。
由於玫瑰花價格昂貴，今年當季花受歡迎的程度上升，如果以相同的尺寸比較，平均每束10枝，價格750銖(約新台幣641元)，零售價每枝50銖(近新台幣43元)以上，還有可能到上百或上千銖。
無獨有偶，今年曼谷大學研究中心趁情人節進行調查。調查顯示，有79.8%的受訪者認為現在已經不需要在情人節當天送玫瑰花，因為有更多表達愛情的方式；另外，有20.8%的受訪者認為仍需要玫瑰花，並視玫瑰為愛情的象徵。
另外，調查還顯示，由於玫瑰花價格大幅上揚，有59.7%的受訪者表示會避免購買花卉，改買其他替代品；其次，有15.5%的受訪者會購買花卉，但買量會減少；其餘12.8%的受調者表示早準備好買花的預算。
儘管買花的人還是大有人在，但比照以往，會在情人節買花的泰國民眾大幅減少，也意味著當代泰國民眾的愛情觀正在慢慢轉變。