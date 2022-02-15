COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

玫瑰不再代表愛情？泰國玫瑰價格飆漲　民眾反說不需要

▲在泰國，玫瑰花在情人節的角色卻逐漸淡化。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲在泰國，玫瑰花在情人節的角色卻逐漸淡化。（示意圖／美聯社／達志影像）

記者李澍/綜合報導

2022-02-15 14:58:09

玫瑰花一直以來都是愛情的象徵；不過，在泰國，玫瑰花在情人節的角色卻逐漸淡化。今年因為疫情，泰國玫瑰花產量嚴重縮水，進而導致價格飆升，一束玫瑰花接近1000泰銖（折新台幣855元），不少民眾在情人節當天轉而以當季花卉替代。

我是廣告 請繼續往下閱讀
值得注意的是，在玫瑰花價格居高不下的同時，越來越多泰國民眾認為玫瑰花並非必要。

泰媒《世界日報》報導，今年情人節玫瑰花價格較往年上漲不少，因玫瑰花種植面積下降，導致市面上的玫瑰選項減少；此外，今年玫瑰花的銷量也不如預期，因為整體經濟不景氣，不少泰國民眾選擇其它物品作為情人節禮物，而不是鮮花。

跟據調查，紅色跟白色的玫瑰花今年在泰國最受歡迎，價格也最貴，如短莖的泰國本土紅、白玫瑰花每束50枝，售價800銖(約新台幣684元)；長莖泰國本土玫瑰花每束50枝，售價900銖(近新台幣770元)；至於短莖橘色和粉色玫瑰花價格下降，每50枝售價700銖(近新台幣599元)，長莖則每束800銖。

由於玫瑰花價格昂貴，今年當季花受歡迎的程度上升，如果以相同的尺寸比較，平均每束10枝，價格750銖(約新台幣641元)，零售價每枝50銖(近新台幣43元)以上，還有可能到上百或上千銖。

無獨有偶，今年曼谷大學研究中心趁情人節進行調查。調查顯示，有79.8%的受訪者認為現在已經不需要在情人節當天送玫瑰花，因為有更多表達愛情的方式；另外，有20.8%的受訪者認為仍需要玫瑰花，並視玫瑰為愛情的象徵。

另外，調查還顯示，由於玫瑰花價格大幅上揚，有59.7%的受訪者表示會避免購買花卉，改買其他替代品；其次，有15.5%的受訪者會購買花卉，但買量會減少；其餘12.8%的受調者表示早準備好買花的預算。

儘管買花的人還是大有人在，但比照以往，會在情人節買花的泰國民眾大幅減少，也意味著當代泰國民眾的愛情觀正在慢慢轉變。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
如果明天就是台北市長選舉之日，以目前浮上檯面的人選，您會投給誰呢？

如果明天就是台北市長選舉之日，以目前浮上檯面的人選，您會投給誰呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀