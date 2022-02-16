婚姻10大殺手出爐 鄧惠文戳穿「男人冷暴力」真正原因
網路溫度計日前公布「婚內失戀」10大理由，「為五斗米不斷煩惱爭執」登上摧毀婚姻第一名的大魔王，「對彼此冷淡不再互相關心」、「喋喋不休的爭吵或冷戰」分居二三名。前十名多達6項都是抱怨對方冷淡的相處態度，「常被另一半鄙視羞辱」、「柴米油鹽醬醋茶之外沒有浪漫」高掛排行榜，曾寫出《婚內失戀》一書的知名心理諮商師鄧惠文表示：「已婚者被認為是人生勝利組，實際上卻可能和伴侶卻很少有愉快的談話，對方也很久沒看自己一眼了。」
記者羅凌筠/綜合報導
2022-02-16 09:10:00
鄧惠文醫師談到，她觀察到許多台灣男性在婚姻中的痛點反而是「不敢抱怨」，另一半總是喋喋不休抱怨育兒、家務、工作，男人只能選擇噤聲，「他們認為：『輪不到我抱怨，那就不要溝通。』」鄧惠文醫師解釋，這經常演變成兩性關係中常出現的「冷暴力」，導致兩人不再對話，更難談「相愛」二字，她盼透過改編同名著作的舞台劇《婚內失戀》，讓大家意識到：「婚姻裡面受到冷對待，這樣真的是正常的嗎？」
調查中顯示，最容易讓已婚者感受到「婚內失戀」多是因為兩人無話可說、不再關心彼此，包含話題只剩小孩、各忙各的沒有夫妻相處時間、柴米油鹽醬醋茶之外沒有浪漫、喋喋不休的爭吵或冷戰、對彼此冷淡不再互相關心，甚至有困難也得不到另一半支持。其實，鄧惠文指出，中老年後若產生婚姻裂痕，其實婚姻狀態早在20年前就出現問題了。
舞台劇《婚內失戀》以三對夫妻呈現婚姻狀態的轉變，從甜蜜期願意為對方妥協，隨著孩子出生、轉換工作，兩人間未解決的事情越積越多，如鬼魂般侵噬著生活，兩人選擇各自尋找避風港，不再有交集。主演陣容囊括吳世偉、杜思慧、張詩盈、陳彥達、張念慈與黃俊傑，4月22日起於誠品信義店6樓展演廳連續演出10場。