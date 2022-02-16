勝王拉麵自封「一星負評名店」 網嘆：越噹你吃得越爽
台灣人奴性堅強，愈罵愈嗨？勝王拉麵昨（15）日在粉專發文，自封「Google一星負評名店」，要顧客不爽不要來，反獲粉絲支持：「拜託大家給一星吧，我想少排一點時間」。一星名店話題立刻引起討論，網路上分持兩派看法，有人力挺老闆真性情，但也有網友感嘆台灣人就是犯賤：「越噹你吃得越爽，一直罵又一直去。」
記者黃韻文/綜合報導
2022-02-16 12:43:25
由鬼金棒拉麵獨立出來的勝王拉麵，在台北頗具名氣，累積不少粉絲，至今還是天天大排長龍。而老闆也十分有個性，去年底貼出一星負評截圖，有顧客抱怨「叫我們要吃就吃不吃就走」，勝王拉麵直接反嗆：「不吃是要留下來面試嗎？」引發網路輿論一片高潮。
不僅如此，勝王拉麵昨（15）日又在粉專發文，自封「Google一星負評名店」，還開心灑花狀，表示要貼在門口。「真．一星店」話題立刻引起討論，下方湧入大批粉絲支持：「一星威武，少點瞎咖來排隊也好」、「拜託大家給一星吧，我想少排一點時間。」
即使負評如潮，勝王拉麵依舊門庭若市，想吃通常得乖乖排上至少半小時，有時甚至長達2小時。上門超過10次的老顧客向《NOWnews今日新聞》透露，最愛松露蟹肉、牡蠣佃煮兩款定番，店內以雞白湯為主，是近期多數人喜愛的口味，還會不定時推出各種限定口味，是人氣不歇的關鍵之一。
「真．一星店」貼文也在批踢踢八卦版引發熱議，網友分持兩派看法，有人力挺老闆作風：「這家老闆本來就是嗆最出名」、「有骨氣」、「這個算很客氣的了」、「講這麼白了，合理」。但也有網友感嘆：「台灣人可悲啊，還沾沾自喜」、「不到台灣不曉得奴性重」，越噹你吃得越爽、一直罵又一直去。