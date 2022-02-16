離職不能直接退群組？專家教「2口訣」 大群小群這樣退
現代人仰賴LINE、WhatsApp溝通，離職時常會面臨退群那一刻，在最後工作日下班後，直接按「退出」就完事了嗎？人力專家不這麼認為，投入在人力資源管理20年的部落客「白髮老趙」提醒，離職退群，也要注意瀟灑轉身，大群、小群退法都不同，關鍵就在2句口訣。
記者黃韻文/綜合報導
2022-02-16 14:41:13
對於揮揮衣袖即將離去的人來說，一口氣退出所有工作群組，有些老員工覺得不捨，但也有人覺得爽度爆表，有種鬆口氣的解脫感，甚至有人是捨不得走，繼續裝死賴在群組裡潛水。以職場話題為主的部落客「白髮老趙」分享，不同群有不一樣的退法，關鍵在於「大群悄悄退、小群用心退」。
他提到，人情留一線，日後好相見，做到以下幾點就是情商到位。第一、大群悄悄退，無傷大雅。第二、小群用心退，先告知主管，「已經辦好相關手續，感謝關照，我先退群了。如果有需要我的地方，可以聯繫我。」當然也可和同事道別，「因為個人原因，不能繼續共事，感謝各位同事的幫忙，祝大家工作順利。」這樣一來，就算離職退出群組也不尷尬。
不過每個人習慣、處境都不同，就有網友反應，還沒跑完離職，正在辦理中就被踢出群組，感覺很差。也有人認為自己個性本就不多言，全部默默退出是最合適的方式。還有人透露：「我一直沒退出，他們自己開新群組了。」