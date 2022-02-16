第23輪疫苗預約今開跑！莫德納超搶手 7小時預約率過半
第23期疫苗預約今（16）日上午10時開跑，根據指揮中心統計，截至17時，已有67萬4916人完成追加劑的預約，預約率為42%，其中莫德納預約數為41萬6210人，預約率已過半，現只剩35萬名可預約。
編輯中心／綜合報導
2022-02-16 18:43:54
指揮中心表示，第23期疫苗預約，各縣市量能分鼻為AZ疫苗2萬3311劑、BNT疫苗66萬2986劑、莫德納77萬2225劑、高端12萬6513劑，合計共可提供158萬5035劑。可預約期間為今日10時起至18日12時止。
根據統計，截至今日17時止，第23期追加劑已完成預約人數為67萬4916人，各廠牌預約人數分別是AZ有3307人、BNT有23萬4346人、莫德納有41萬6210人、高端有2萬1053人預約。
指揮中心提醒，1922預約平台第23期，僅提供民眾預約接種疫苗追加劑，民眾若有第一、二劑或基礎加強劑接種需求，請持接種紀錄(小黃卡)至各地方政府指定/安排合約醫療院所或衛生所預約，或至提供隨到隨打服務之接種站接種。（編輯：林莞茜）
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