超揪心！梁朝偉、張國榮世紀之戀　王家衛這樣形容

名導王家衛的經典電影《春光乍洩》（Happy Together）即將於2月25日上映4K修復版本，時隔25年，《春光乍洩》的獨特美學持續影響無數電影人， 真實又虐心的故事也始終是廣大影迷心中百看不厭的愛情神作，而梁朝偉和張國榮兩位傳奇影星毫無保留的真情演出以及零死角的逆天顏值，更讓黎耀輝與何寶榮成為影史最知名的同志銀幕情侶之一。導演王家衛過去在訪談中曾形容，張國榮自帶光芒，一走出來就非常亮眼，梁朝偉的演技則內斂，會先讓著對方。
娛樂中心／綜合報導
2022-02-17 01:00:00
而導演精準的眼光，讓兩人一冷一熱的反差演起戲來火花十足、特別般配，也使深愛對方又彼此折磨的關係更加深刻揪心。對於鏡頭下這對不知虐哭多少觀眾的戀人，王家衛則這樣形容：「這兩個男人的感情就像一架飛機和一座飛機場，張國榮是飛機，他總是降落又起飛，結果有一天他卻發現機場關閉了，沒有地方可以讓他再起飛，而梁朝偉就是那座機場。」短短幾句話就點出兩人愛而不得的心碎戀情，相當耐人尋味。
《春光乍洩》於1997年上映，在當時能找到兩位家喻戶曉的大明星飾演同志愛侶絕非一般，也是王家衛導演首次拍攝這樣的題材，對導演而言，雖然拍的是兩個男人之間的感情，但這個故事可以發生在任何人身上，無論男女，超越了性別，對他來說這就是一個愛情故事，還原到最純粹的兩個人的感情上。也因為電影在情感描繪上真實回歸到愛的本質，至今觸動無數觀眾。
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電影《春光乍洩》描述黎耀輝（梁朝偉 飾）與何寶榮（張國榮 飾）是一對戀人，為了有新的開始，他們離開香港前往阿根廷。旅途中兩人爭執不斷，分分合合，何寶榮處處留情，卻又總會回到黎耀輝的身邊。他們複雜的關係就像探戈，有時親密有時疏離。（編輯：楊穎軒）