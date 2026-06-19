今（19）日端午連假首日熱感受明顯，中央氣象署表示，今（19）日太平洋高壓增強影響，臺灣各地大多為晴到多雲、高溫炎熱，水氣雖然逐漸減少，但午後仍有局部對流發展，大臺北、宜蘭地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，山區仍要留意較大雨勢。氣溫方面，各地高溫普遍來到33至35度，大臺北盆地、中南部近山區及花東縱谷還會再更熱，局部高溫上看36度。
🟡今天的天氣：端午連假首日高溫炎熱、午後雙北山區防雷雨
6月19日端午節天氣，中央氣象署指出，受到太平洋高壓增強影響，臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，白天高溫炎熱，水氣逐漸減少，降雨範圍也比前幾天縮小。
不過，午後仍有熱對流發展，大臺北、宜蘭地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，山區有局部較大雨勢發生機率。今天雖然整體天氣轉穩，但雙北午後雷雨仍可能再下一天，外出過端午、參加活動或安排登山健行，仍建議攜帶雨具備用。
氣溫方面，今天各地高溫普遍落在33至35度，大臺北盆地、中南部近山區及花東縱谷局部溫度會再更高一些，可能出現36度左右高溫。臺東地區則有焚風發生的機率，近中午前後紫外線偏強，容易達到過量或危險等級，提醒民眾外出務必做好防曬，避免長時間曝曬。
🟡今天空氣品質：北部普通、中南部多為良好
根據環境部空氣品質預報資訊，今天環境風場為西南風，中部以北位於下風處，污染物稍易累積，午後受到光化作用影響，臭氧濃度也稍易上升。
◼︎良好：竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東、馬祖、金門、澎湖
◼︎普通：北部
整體空氣品質多數地區仍可維持良好到普通等級，不過北部地區午後臭氧濃度可能上升，敏感族群外出仍要留意空品變化。
🟡明天的天氣：夏至高溫更明顯
6月20日至6月21日週六、週日適逢夏至前後，天氣重點轉為高溫炎熱，僅山區午後有零星雷陣雨，整體降雨範圍比前幾天更小。溫度方面，各地高溫普遍可達32、33度以上，內陸地區、花東縱谷及臺北盆地可能出現36度左右高溫。
🟡一週天氣：下週四前穩定偏熱、午後局部雷雨
氣象署指出，這波高溫炎熱、午後局部雷雨的型態，預計將維持到下週四、6月25日前後，未來幾天各地大多為多雲到晴，白天偏熱，午後以山區局部短暫雷陣雨為主，平地降雨範圍相對有限。不過，下週後期水氣有逐漸增多趨勢，天氣仍需觀察後續水氣與風場變化。
🟡颱風動態：熱帶擾動發展中，影響台灣機率偏低
目前在關島以東、馬紹爾群島附近海域有熱帶雲系發展，氣象署預報員黃恩鴻表示，目前觀察到的是低壓擾動、熱帶擾動，未來在連假附近可能慢慢發展，但預估沒有那麼快成形，路徑目前較偏向琉球群島一帶北上，影響臺灣機率偏低。
天氣風險分析師吳聖宇提醒，颱風發展可能在週末逐漸趨於明顯，目前預報趨勢仍是北轉，但與臺灣距離仍存在不確定性，需要持續觀察後續預報變化。
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6月19日端午節天氣，中央氣象署指出，受到太平洋高壓增強影響，臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，白天高溫炎熱，水氣逐漸減少，降雨範圍也比前幾天縮小。
不過，午後仍有熱對流發展，大臺北、宜蘭地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，山區有局部較大雨勢發生機率。今天雖然整體天氣轉穩，但雙北午後雷雨仍可能再下一天，外出過端午、參加活動或安排登山健行，仍建議攜帶雨具備用。
氣溫方面，今天各地高溫普遍落在33至35度，大臺北盆地、中南部近山區及花東縱谷局部溫度會再更高一些，可能出現36度左右高溫。臺東地區則有焚風發生的機率，近中午前後紫外線偏強，容易達到過量或危險等級，提醒民眾外出務必做好防曬，避免長時間曝曬。
根據環境部空氣品質預報資訊，今天環境風場為西南風，中部以北位於下風處，污染物稍易累積，午後受到光化作用影響，臭氧濃度也稍易上升。
◼︎良好：竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東、馬祖、金門、澎湖
◼︎普通：北部
整體空氣品質多數地區仍可維持良好到普通等級，不過北部地區午後臭氧濃度可能上升，敏感族群外出仍要留意空品變化。
🟡明天的天氣：夏至高溫更明顯
6月20日至6月21日週六、週日適逢夏至前後，天氣重點轉為高溫炎熱，僅山區午後有零星雷陣雨，整體降雨範圍比前幾天更小。溫度方面，各地高溫普遍可達32、33度以上，內陸地區、花東縱谷及臺北盆地可能出現36度左右高溫。
氣象署指出，這波高溫炎熱、午後局部雷雨的型態，預計將維持到下週四、6月25日前後，未來幾天各地大多為多雲到晴，白天偏熱，午後以山區局部短暫雷陣雨為主，平地降雨範圍相對有限。不過，下週後期水氣有逐漸增多趨勢，天氣仍需觀察後續水氣與風場變化。
🟡颱風動態：熱帶擾動發展中，影響台灣機率偏低
目前在關島以東、馬紹爾群島附近海域有熱帶雲系發展，氣象署預報員黃恩鴻表示，目前觀察到的是低壓擾動、熱帶擾動，未來在連假附近可能慢慢發展，但預估沒有那麼快成形，路徑目前較偏向琉球群島一帶北上，影響臺灣機率偏低。
天氣風險分析師吳聖宇提醒，颱風發展可能在週末逐漸趨於明顯，目前預報趨勢仍是北轉，但與臺灣距離仍存在不確定性，需要持續觀察後續預報變化。