香港1週內恐累計逾10萬人確診！3歲女童成最年輕死者

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梁栢賢預計，未來一段時間，香港的感染人數會加速攀升，而政府預備租用、徵用或興建中隔離設施，都是「遠水不能救近火」，支援人手不足及醫護人員感染數字上升都是最大隱憂，改變控疫策略刻不容緩。
梁栢賢表示，港府須盡快就確診者或初步確診者檢疫隔離措施作出清晰指引，分層次處置，若有輕症或無症狀患者，同住家人已完成疫苗接種，居住環境又許可的話，則可考慮居家隔離；如果有高危人士或未接種人士在家，或居家環境不適合，就可安排住入隔離營。
此外，繼元朗1名4歲男童猝死後被驗出初步確診後，香港再有兒童染疫死亡，1名3歲女童12日由家人護送前往醫院急診室求診，後因病情惡化轉入加護病房，於15日不幸不治離世，前後只有4天時間。
報導指出，該名染疫的3歲女童是香港自新冠疫情發生2年來，年紀最小的死者，也是當地5天內第2名染疫病逝的幼童。此事讓不少香港的家長相當難過，紛紛在網路上發文悼念女童，更心疼她幾乎整段人生都在配戴口罩中度過，希望未來不要再有無辜孩童因此喪命。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。